Зеленский подписал закон против игровой зависимости на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, целью которого стало ужесточение контроля над игорным бизнесом на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на данные Рады.

Закон направлен на борьбу с лудоманией, он предусматривает ликвидацию существующей комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Вместо нее до апреля 2025 года будет создан новый уполномоченный орган.

Дополнительно закон вводит запрет на рекламу азартных игр на телевидении и радио, за исключением ночного времени. Также уточняется порядок проведения проверок игорного бизнеса, включая мониторинг интернет-активности.

Игорный бизнес на Украине получил легальный статус в августе 2020 года.

В середине декабря на Украине задержали главу комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, которого подозревают в содействии работе онлайн-казино с территории России.