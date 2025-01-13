Молодые британцы боятся менять лампочки самостоятельно

Исследование: Молодые британцы тратят до 1300 фунтов в год за замену лампочек

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет The Telegraph, исследование, заказанное Halfords, показало, что четверть взрослых из поколения Z в возрасте от 18 до 27 лет не заменили бы лампочку самостоятельно, опасаясь использовать стремянку. Одна пятая боялась, что лампочка может быть слишком горячей.

Опрос также выявил, что 21% представителей поколения Z и 22% миллениалов предпочли бы вызвать профессионала для замены лампочки в потолочном светильнике, в то время как 22% зумеров и 19% миллениалов попросили бы родителей сделать это.

Почти половина опрошенных зумеров признала, что не знали, как накачать шину автомобиля, и 21% обратился бы за помощью к механику. Треть из них не смогли определить аккумулятор автомобиля на изображении двигателя, в то время как среди бэби-бумеров таких было 54%.

Эксперт по автоделу Энди Турбефилд отметил: «Результаты ясно показывают, что способность выполнять базовые практические задачи теряется среди молодого поколения». Он добавил, что более сложные моторные отсеки современных автомобилей могут быть одной из причин, почему молодые люди теряют интерес к самостоятельному выполнению простых задач.