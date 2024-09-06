Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
СМИ: Посол Украины в Японии вызвал скандал посещением храма Ясукуни
China Daily: Посол Украины в Японии вызвал скандал посещением храма Ясукуни
Посещение синтоистского храма Ясукуни послом Украины в Японии Сергеем Корсунским вызвало резкую критику со стороны Китая и других азиатских стран, которые считают это место символом японского милитаризма и военных преступлений Второй мировой войны, пишет китайская газета China Daily.
Издание обратило внимание на уже удаленную публикацию украинского посольства в Японии в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), где говорится, что Корсунский посетил храм Ясукуни, чтобы «отдать дань уважения мученикам – погибшим солдатам», передает ТАСС.
Издание обратило внимание на то, что в этом храме хранятся списки с именами японских военных преступников, осужденных за преступления, совершенные во время Второй мировой войны.
Авторы статьи в China Daily подчеркнули, что называть военных преступников мучениками – глубокое оскорбление для стран, пострадавших от японской агрессии.
Китайская газета также призвала посла Украины не забывать о миротворческих усилиях Китая по урегулированию украинского конфликта. Авторы статьи считают, что визит в храм Ясукуни противоречит этим усилиям и может нанести ущерб отношениям между Украиной и Китаем.
В настоящее время запись о посещении храма удалена со страницы посольства Украины в Японии. Однако скандал, вызванный этим инцидентом, продолжает набирать обороты в азиатских СМИ.