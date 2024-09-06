СМИ: Посол Украины в Японии вызвал скандал посещением храма Ясукуни

China Daily: Посол Украины в Японии вызвал скандал посещением храма Ясукуни

Tекст: Александра Юдина

Издание обратило внимание на уже удаленную публикацию украинского посольства в Японии в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), где говорится, что Корсунский посетил храм Ясукуни, чтобы «отдать дань уважения мученикам – погибшим солдатам», передает ТАСС.

Издание обратило внимание на то, что в этом храме хранятся списки с именами японских военных преступников, осужденных за преступления, совершенные во время Второй мировой войны.

Авторы статьи в China Daily подчеркнули, что называть военных преступников мучениками – глубокое оскорбление для стран, пострадавших от японской агрессии.

Китайская газета также призвала посла Украины не забывать о миротворческих усилиях Китая по урегулированию украинского конфликта. Авторы статьи считают, что визит в храм Ясукуни противоречит этим усилиям и может нанести ущерб отношениям между Украиной и Китаем.

В настоящее время запись о посещении храма удалена со страницы посольства Украины в Японии. Однако скандал, вызванный этим инцидентом, продолжает набирать обороты в азиатских СМИ.