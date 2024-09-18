В суде уточнили основание признания Моргенштерна иноагентом

Суд: Моргенштерна признали иноагентом за политическую деятельность

Судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости», сообщают, что рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов из-за политической деятельности, связанной с иностранным источником. Согласно анализу материалов, распространяемых артистом, выявлено, что он действовал в интересах зарубежных структур. Это стало решающим фактором для признания его иностранным агентом.

Судебные слушания показали, что Моргенштерн публиковал политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн» и размещал ролики на YouTube. За это он получил более 29 млн рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd за период с 2020 по 2022 год. Однако представитель музыканта утверждает, что нет прямых доказательств участия Моргенштерна в администрировании упомянутого Telegram-канала. Компания Yoola, по его словам, оплачивала интеллектуальную деятельность на платформе YouTube.

Рэп-исполнитель был признан иностранным агентом в мае 2022 года и неоднократно подвергался штрафам за отсутствие соответствующей маркировки в интернет-публикациях и неподачу отчетности. Впоследствии против него возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. По этой статье минимальное наказание составляет штраф до 300 тыс. рублей, а максимальное – до двух лет лишения свободы. Следственный комитет Москвы также рассматривает возможность объявления Моргенштерна в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпер Моргенштерн (Алишер* Валеев), признанный в России иноагентом, не может быть выдан России по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента, поскольку такое деяние не является преступлением в стране его пребывания, сообщил адвокат Сергей Жорин. Тем временем в отношении рэпера возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязательств иноагента, и он может быть объявлен в розыск. Это связано с тем, что Моргенштерн долгое время публиковал материалы без обязательных пометок, что стало причиной открытия уголовного дела против него.