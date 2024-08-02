Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Кара-Мурза заявил, что не надеялся на освобождение
Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России), освобожденный в рамках масштабного обменам между Россией и странами Запада, рассказал, что до сих пор не верит в свое освобождение.
Видео с освобожденными в рамках обмена заключенными опубликовал Белый дом. Как указал Кара-Мурза, он считал, что останется в тюрьме «до конца своих дней». Журналист заявил, что до сих пор не верит в свое освобождение. «Но хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней <...> Мне не кажется, что в мире найдется много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», – отметил он, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной. Помилованы 13 человек, среди них Пол Уилан, Эван Гершкович и Владимир Кара-Мурза.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.