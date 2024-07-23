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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    2 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    9 комментариев
    23 июля 2024, 13:47 • Новости дня

    В Совфеде пообещали ответ на атаку БПЛА на паром в порту «Кавказ»

    Сенатор Джабаров: Россия жестко отреагирует на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные примут меры и жестко ответят на атаку дронов на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

    «Я думаю, что на подобные атаки надо отвечать очень жестко. Когда сейчас западные страны говорят о начале мирных переговоров с Украиной – с кем переговариваться, с террористами?» – приводит «Лента.ру» комментарий сенатора.

    Джабаров уверен, что ВС России предпринимают необходимые меры для ответа на атаку украинских дронов в порту «Кавказ». Он добавил, что на Западе не видят и не хотят замечать, что «творит Украина против россиян».

    Ранее ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», погиб один человек, пятеро ранены.

    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

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    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

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    22 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, Венгрия отказалась снимать вето, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.

    «Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.

    Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.

    Коментарии (21)
    23 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»

    Посол Украины в Британии Залужный призвал жителей стран Запада на время «отказаться от ряда свобод»

    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»
    @ Ukrainian Presidentia/imago-images.de/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общество на Западе должно временно «отказаться от ряда свобод ради выживания», заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании.

    Посол Украины выступил на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований, передает РИА «Новости».

    «Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны», – приводит его слова ТАСС.

    Залужный заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания».

    Он подчеркнул, что «современные войны носят тотальный характер», в связи с чем требуют «усилий общества в целом», а не только армии. Залужный выразил уверенность, что политики «должны мобилизовывать общество».

    Конфликт на Украине Залужный считает «войной переходного периода», указывая на рост значения технологий в вооруженных конфликтах. На Украине, по его словам, создают технологии, но не получается их масштабировать. У Запада же, как считает Залужный, имеются необходимые ресурсы, но отсутствует «прикладное и практическое поле, чтобы их испытывать». Он полагает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы».

    В начале июля Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Украины в Британии.

    Коментарии (29)
    22 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России

    Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России

    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России, пишет Reuters.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.

    «Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.

    Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».

    «Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.

    Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.

    Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    23 июля 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин

    Tекст: Вера Басилая

    Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».

    По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».

    Гамбит продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным Дана.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    23 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.

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    23 июля 2024, 00:47 • Новости дня
    Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по Украине

    Байден делегировал Блинкену и Йеллен часть полномочий в рамках закона о поддержке Украины

    Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по Украине
    @ Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Джо Байден делегировал часть своих полномочий в рамках закона о поддержке Украины главам Госдепа и минфина США Энтони Блинкену и Джанет Йеллен.

    Речь идет о «законе о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», передает РИА «Новости».

    Как следует из сообщения Белого дома, Блинкену и Йеллен переданы полномочия, «возложенные на президента» рядом пунктов указанного закона, передает ТАСС.

    Закон включает, в частности, положение о конфискации суверенных активов России.

    Напомним, в письме, размещенном в его социальных сетях, Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США, но продолжит исполнять обязанности президента вплоть до окончания своего текущего срока. Даже после обнародования столь резонансной новости действующий глава Белого дома не появился на публике.

    Коментарии (9)
    23 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили, сколько времени готовилось убийство Фарион

    В правоохранительных органах Украины оценили срок подготовки убийства Фарион как минимум в месяц

    Украинские СМИ сообщили, сколько времени готовилось убийство Фарион
    @ REUTERS/Roman Baluk

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион готовилось не меньше месяца, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

    Украинские СМИ сообщают, что предполагаемый убийца впервые попал на камеры наблюдения 11 июля. Он приходил во двор дома Фарион ежедневно, кроме выходных. При себе у мужчины была небольшая сумка, в которой, предположительно, находилось оружие. Как утверждают источники, мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий, передает ТАСС.

    Напомним, детали убийства свидетельствуют, что преступление, скорее всего, совершил одиночка с сильно выраженным ПТСР, для которого убить Фарион было глубоко личным делом.


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    22 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования

    Болгария пообещала предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования

    Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Болгария завершает формирование нового пакета помощи Украине, в него могут войти боеприпасы и оборудование, которые оказались лишними для национальной армии, сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.

    По его словам, формирование очередного пакета помощи Украине «находится на завершающей стадии, и сегодня он может быть внесен в Совет министров», передает ТАСС.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

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    23 июля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 метров из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

    Коментарии (2)
    23 июля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он напомнил, что эти средства не только воруют, но и тратят на закупку оружия, а это худший из возможных путей, сказал он.

    Россия намерена прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех, кто имеет отношение к принятию и реализации решений по изъятию ее активов. Это «прямое нарушение международного права, попрание права собственности и так далее», заключил представитель Кремля.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС вскоре перечислит в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств, полученных от замороженных активов России.

    Коментарии (11)
    23 июля 2024, 11:04 • Новости дня
    В результате атаки украинского беспилотника на паром в порту «Кавказ» погиб человек
    В результате атаки украинского беспилотника на паром в порту «Кавказ» погиб человек
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При атаке украинского режима беспилотниками по паромному судну в акватории порта «Кавказ» еще пятеро ранены, сообщили в оперативных службах Краснодарского края.

    Источник ТАСС сообщил, что и погибший, и раненые являются гражданами России.

    Ранее ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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