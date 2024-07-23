Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
В Совфеде пообещали ответ на атаку БПЛА на паром в порту «Кавказ»
Сенатор Джабаров: Россия жестко отреагирует на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»
Российские военные примут меры и жестко ответят на атаку дронов на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что на подобные атаки надо отвечать очень жестко. Когда сейчас западные страны говорят о начале мирных переговоров с Украиной – с кем переговариваться, с террористами?» – приводит «Лента.ру» комментарий сенатора.
Джабаров уверен, что ВС России предпринимают необходимые меры для ответа на атаку украинских дронов в порту «Кавказ». Он добавил, что на Западе не видят и не хотят замечать, что «творит Украина против россиян».
Ранее ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», погиб один человек, пятеро ранены.