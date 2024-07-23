В Совфеде пообещали ответ на атаку БПЛА на паром в порту «Кавказ»

Сенатор Джабаров: Россия жестко отреагирует на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»

Tекст: Вера Басилая

«Я думаю, что на подобные атаки надо отвечать очень жестко. Когда сейчас западные страны говорят о начале мирных переговоров с Украиной – с кем переговариваться, с террористами?» – приводит «Лента.ру» комментарий сенатора.

Джабаров уверен, что ВС России предпринимают необходимые меры для ответа на атаку украинских дронов в порту «Кавказ». Он добавил, что на Западе не видят и не хотят замечать, что «творит Украина против россиян».

Ранее ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», погиб один человек, пятеро ранены.