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    Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    Представитель ВОЗ в России призвал готовиться к появлению новой «болезни X»
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    США начали вывод войск из Нигера
    Стало известно о планах НАТО создать пост спецпредставителя по Украине
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    0 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    34 комментария
    8 июня 2024, 22:26 • Новости дня

    Самолет на шоссе в Подмосковье посадил пилот, управлявший им по доверенности

    Tекст: Антон Антонов

    Пилот легкомоторного самолета Piper, совершивший аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного Лыткарино, управлял им по доверенности, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах рассказали, что принадлежит самолет другому лицу. Самолет вылетел с аэродрома Мячково, туда же и планировал вернуться. Пилот находился в самолете один, передает ТАСС.

    Напомним, самолет приземлился на Тураевское шоссе, погибших и пострадавших нет, разрушений на земле нет. По предварительной версии, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.

    8 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    @ Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России завершил расследование убийства известного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.

    Обвиняемым в убийстве и покушении на убийство стал концертный директор Талькова Валерий Шляфман, об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

    Следствие установило, что во время конфликта, вспыхнувшего за кулисами концертного зала «Юбилейный» в октябре 1991 года, Шляфман, пытаясь застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова, смертельно ранил Талькова.

    В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. Однако после возобновления расследования в 2021 году следователи СК России на основании новых доказательств пришли к выводу, что Шляфман действовал умышленно.

    В ходе следствия было проведено множество экспертиз, допрошено более 150 свидетелей, включая коллег Талькова, сотрудников милиции и экспертов, участвовавших в расследовании 1991-1992 годов.

    «У одного из экспертов были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления его причастности к убийству», – говорится в сообщении СК.

    Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Шляфману грозит до 15 лет лишения свободы, а в случае особо тяжких обстоятельств - даже пожизненное заключение.

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    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

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    8 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Представитель ВОЗ в России призвал готовиться к появлению новой «болезни X»
    Представитель ВОЗ в России призвал готовиться к появлению новой «болезни X»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление новой «болезни X» после пандемии коронавируса – вопрос времени, мир должен быть готов к ней, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Он напомнил, что в мире есть огромное число вирусов и бактерий, способных к мутации. Условием для возникновения новой пандемии будет появление любого патогена, обладающего способностью к передаче от человека к человеку в условиях отсутствия популяционного иммунитета, передает ТАСС.

    Однако предсказать сроки появления такого вируса пока практически невозможно. При этом эпидемиологи всего мира сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. И появление так называемой болезни Х – это только вопрос времени. Поэтому важная задача – быть готовым к возможной пандемии.

    Ранее страны-члены ВОЗ договорились продолжить переговоры о разработке международного соглашения о подготовке к пандемиям.

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    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня
    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    8 июня 2024, 15:18 • Новости дня
    В Париже повесили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
    В Париже повесили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже заметили плакат с рекламой Олимпиады, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России, сообщило РИА «Новости».

    Для плаката использовалась фотография, где Исинбаева снята со спины с флагом России. В 2008 году она установила на ОИ в Пекине мировой рекорд  в прыжках с шестом – 5,05 м, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что плакаты представили в мае 2020 года по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени.

    Елена Исинбаева – чемпионка Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. Трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка мира в помещении, победительница чемпионата Европы и европейского первенства в помещении.

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    8 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Глава Северной Осетии: Беспилотники пытались атаковать аэродром в Моздоке
    Глава Северной Осетии: Беспилотники пытались атаковать аэродром в Моздоке
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В осетинском Моздоке три беспилотника пытались атаковать военный аэродром, сообщил глава Республики Северная Осетия–Алания Сергей Меняйло.

    Он уточнил, что дроны, по предварительной информации, прилетели со стороны Украины, их целью был военный аэродром в Моздоке. Повреждений и жертв нет, написал Меняйло в Telegram.

    Ранее о том, что в Северной Осетии силы ПВО сбили украинские БПЛА сообщило Минобороны.

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    8 июня 2024, 09:13 • Новости дня
    Суд арестовал кемеровского мастера за выпуск неисправного трамвая на линию
    Суд арестовал кемеровского мастера за выпуск неисправного трамвая на линию
    @ Максим Рожко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный районный суд Кемерова арестовал мастера Кемеровской электротранспортной компании, выпустившего на линию трамвай с неисправной тормозной системой.

    Тимур Хакимов отправлен под стражу на два месяца, передает ТАСС.

    Напомним, трамвай в Кемерове столкнулся с другим трамваем, в результате ДТП один человек погиб и 146 пострадали.

    Обвинение предъявлено директору и мастеру Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).

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    8 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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    8 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    «Вкусно – и точка» допустила появление в меню блюд русской кухни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ресторанах быстрого питания «Вкусно – и точка» могут появиться блюда русской кухни, при этом сеть не меняет своей позиции относительно появления в меню алкоголя, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

    Отвечая на вопрос о появлении в меню блюд русской кухни, он предложил оставить интригу, однако подтвердил, что сеть продолжит развивать программу «Вкусы мира».

    «Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать», – передает слова Пароева РИА «Новости».

    Что касается алкоголя, то позиция «Вкусно – и точка» не поменялась. Поскольку рестораны семейные, то никакого алкоголя в меню не появится.

    Пароев напомнил, что еще во времена McDonald's опросы показывали, что гости не хотят, чтобы в ресторанах продавали алкоголь.

    Напомним, в марте рестораны «Вкусно – и точка» в Белгороде временно приостановили работу.

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    8 июня 2024, 11:24 • Новости дня
    Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ
    Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 июня в республике днем траура по погибшим в результате удара ВСУ по Луганску.

    По всей территории региона будут приспущены государственные флаги, также отменяются все развлекательные передачи и мероприятия, написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, в результате обрушился подъезд многоквартирного дома.

    Ранее Пасечник сообщил, что из-под завалов дома извлекли тела двух человек, число погибших возросло до пяти, всего при обстреле пострадали 60 человек.

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    8 июня 2024, 19:16 • Новости дня
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Андрей Козлов, освобожденный в секторе Газа и возвращенный в Израиль, по-русски поблагодарил премьер-министра БиньяминаНетаньяху, который навестил его в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

    Козлов дважды по-русски сказал «Спасибо» Нетаньяху, и они обнялись. Премьеру Израиля переводил с русского на иврит офицер израильской армии, передает ТАСС.

    Согласно кадрам, опубликованным Армией Израиля Козлов  прошел медицинское обследование и связался с близкими в Петербурге, пишет РБК.

    По данным СМИ, россиянин переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Санкт-Петербурге. По данным израильского МИД, генконсульство еврейского государства в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Козлова, они намерены приехать в Израиль уже в воскресенье.

    Ранее стало известно, что израильские военные освободили в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин.

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    8 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США

    Россиянин с американским гражданством Тимашев признал вину в нарушении санкций против Москвы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Как заявил минюст, Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. По данным ведомства, он пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы» в Казахстан, зная, что те в результате попадут в Россию. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы, приговор ожидается в ноябре, передает ТАСС.

    Напомним, в марте гражданин России Максим Марченко в США признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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