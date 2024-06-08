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Самолет на шоссе в Подмосковье посадил пилот, управлявший им по доверенности
Пилот легкомоторного самолета Piper, совершивший аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного Лыткарино, управлял им по доверенности, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах рассказали, что принадлежит самолет другому лицу. Самолет вылетел с аэродрома Мячково, туда же и планировал вернуться. Пилот находился в самолете один, передает ТАСС.
Напомним, самолет приземлился на Тураевское шоссе, погибших и пострадавших нет, разрушений на земле нет. По предварительной версии, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.