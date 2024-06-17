Усманов подал в суд на банк UBS Europe SE в Германии

Tекст: Алексей Дегтярев

Банк, по версии предпринимателя, направил уведомления о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, из-за чего начались «политически мотивированные расследования» против бизнесмена в Германии, передает ТАСС.

В иске изложено требование установления ответственности банка за причиненный ущерб, сказал Гаувайлер. Он пояснил, что размер причиненного ущерба «пока не может быть оценен или окончательно определен».

В мае Bloomberg сообщал, что Усманов потерял с начала 2024 года 2,24 млрд долларов, теперь его состояние составляет 18,8 млрд долларов.