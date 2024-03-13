«Би-2» объяснила отмену фестиваля в Турции «объективными причинами»

Tекст: Антон Антонов

«Би-2» заявила, что рассмотрела «все возможные варианты», но в результате «не приедет в ближайшее время в Турцию». Музыканты обещали сообщить, «когда и в какой стране» пройдет «новый фестиваль». Ближайшие концерты в Вильнюсе, Варшаве, Дублине и Лондоне группа отменять не стала, передает РИА «Новости».

Напомним, фестиваль в Кемере должен был состояться в апреле. В феврале вокалист группы Егор Бортник* (Лева «Би-2», признан в России иноагентом) сообщил, что концерты в Кемере отменили.