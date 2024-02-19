Концерты «Би-2» отменили в Турции

Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.2 комментария
У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.9 комментариев
Кимаковский: ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО, включая Patriot
По его словам, ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО как советских образцов, так и несколько расчетов американских Patriot, передает ТАСС.
Он уточнил, что украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.
Медведев заявил, что Россия ударит по Лондону и Вашингтону в случае войны с Западом
Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады».
«Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!» – заявил Медведев.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.
СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.
Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.
Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.
На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих.
В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.
Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах.
Военкор Пегов: ВС России зашли в Работино Запорожской области
Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что первые группы российских военных смогли «зацепиться за окраины» населенного пункта еще накануне. Однако, как пояснил военкор, для развития успеха требовалось дождаться удара российских сил со стороны Вербового, «что сегодня и произошло».
Напомним, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боев на запорожской линии фронта. Он рассказал, что войскам России удалось выбить украинские силы из четырех опорных пунктов у Работино. До этого российскими войсками были заняты опорные пункты ВСУ у Вербового.
Согласно данным Telegram-канала Изнанка, удар был нанесен по дислокации ВСУ, который был замаскирован в жилой застройке города. Военкоры сообщают, что бомба была весом в полторы тонны, пишет «Российская газета».
Ранее Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.
Немецкие чиновники при публикации документов по «Северному потоку – 2» случайно рассекретили данные о подлодках НАТО
Речь идет об информации о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО. Министерство обороны Германии заявило о нарушении закона, указав, что предоставленная информация позволяет дать оценку военным возможностам НАТО. Федеральная прокуратура страны расследует инцидент. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Напомним, власти Германии заявили, что позиция федерального правительства по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.
Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией
Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».
Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.
Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.
СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.
Минобороны России опубликовало новые кадры брошенной ВСУ военной техники в пригородах Авдеевки
Минобороны сообщило, что российские войска занимаются «зачисткой пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и блокированием их подразделений», передает РИА «Новости».
Кроме того, они оказывают медицинскую помощь жителям Авдеевки – ведомство отметило, что в городе до сих пор остается очень много пожилых людей, передает ТАСС.
Минобороны сообщило, что инженерные подразделения группировки российских войск «Центр» проводят разминирование дорог и зданий в Авдеевке. В черте города разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.
Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ устроили «плотное минирование – смешанные типы минных заграждений», есть «мины-ловушки». В основном речь идет о «минах старого советского производства», но много и «натовского вооружения».
Напомним, российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).
Российским военным пришлось спасать брошенных украинскими войсками раненых в Авдеевке
В оперативных службах указали, что ВСУ «хаотично бежали» из города, а «раненых бросили умирать». В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Вывезено уже свыше 20 раненых, эвакуация продолжается, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что неконтролируемое бегство украинских войск из города началось еще до того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал отступать.
По ее словам, Дания решила пожертвовать всю свою артиллерию, пишут «Известия». Фредериксен напомнила также, что на складах Европы есть еще и боеприпасы.
По ее мнению, поддержку Киева необходимо осуществлять из уже имеющихся вооружений, а не делать основной упор на производство.
Фредериксен добавила, что это не только вопрос производства, потому что у стран ЕС есть оружие, боеприпасы и ПВО, которые им в данный момент не нужны и нужно поставить их на Украину.
Напомним, в январе в минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода.
Пашинян заявил о невыполнении Россией и Азербайджаном договоренностей с Арменией
По словам Пашиняна, Россия и Азербайджан «полностью нарушили свои обязательства». Он утверждает, что за выход армян из Нагорного Карабаха якобы несет ответственность российский миротворческий контингент. Также Пашинян заявил, что в пункте №9 трехстороннего заявления нет указаний на возможность для России контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении, передает ТАСС.
Напомним, высокопоставленный источник в Москве заявил, что Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, а «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два».
В декабре МИД России указывал, что попытки дезавуировать трехсторонние договоренности из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года грозят серьезными рисками для Еревана.
Минобороны России сообщило о полном контроле над Авдеевским коксохимическим заводом
Украинские войска продолжают беспорядочно отступать. Российские войска наносят удары по укрепрайонам вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, после того, как российские войска освободили Авдеевку в ДНР, боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) заняли подвалы авдеевского завода «Коксохим».
Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам
Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.
По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».
Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов. Политик считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.
Ранее стало известно, что США передали Эстонии порядка 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало первым подобным случаем. Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине. Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.
Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.
В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, а принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.
Американский сенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с бюджетом на оборону меньше 2% ВВП
Грэм призвал создать «систему, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают». Расходы в 2% он считает необходимыми для каждого члена НАТО, но 19 стран из 31 не соответствуют данному условию.
Кроме того, Грэм согласился с желанием экс-главы американского государства Дональда Трампа добиться от членов НАТО «выполнения их обязательств в 2%». «Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО – плати 2%», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.
Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.