Концерт «Би-2» отменили в Дубае

Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

Tекст: Олег Исайченко

«Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

«Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

«Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

Между тем в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот – подумать над тем, что сказал российский лидер, и не провоцировать мировую войну.

Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.