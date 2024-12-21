Tекст: Вера Басилая

Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

«Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.