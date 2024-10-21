Минобороны отчиталось о разгроме украинских группировок в Курской области

Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.



Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и два боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.