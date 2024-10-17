С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Охотоморский дрейф Пичугиных – одновременно и трагедия, и чудо. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.0 комментариев
Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%
План по комплектованию ВС РФ контрактниками выполнен более чем на три четверти, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Годовой план комплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту выполнен на 78% по состоянию на середину октября, сказал Медведев, передает ТАСС. «Темпы в общем и целом достаточно приличные», – отметил он.
Ранее в октябре зампред СБ указывал, что комиссия, созданная президентом России для комплектования армии контрактниками, приступила к работе. В июле он отмечал, что среднесуточный темп набора военнослужащих по контракту и добровольцев в ряды Вооруженных сил России находится на уровне около тысячи человек.