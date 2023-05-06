Американский журналист восхитился роликом о службе по контракту в ВС России

Американский журналист Хинкл выразил восхищение роликом Минобороны России о службе по контракту

С защитой родины русские справились бы лучше, чем американцы, заявил американский журналист Джексон Хинкл после просмотра ролика Министерства обороны России о службе в ВС РФ по контракту.

Журналист написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «русские придерживаются более традиционного подхода». В то же время армия США, указал он, создает объявления о вербовке, в которых «трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах».

Хинкл отметил, что знает, кого бы предпочел видеть защитником своей страны, передает Ura.ru.

В комментариях с журналистом согласились. Многие считают, что американская армия выглядит слабее российской.

Так, один из комментаторов написал, что ролик от Минобороны России выставил вооруженные силы США «сборищем хлипких, жалких детей».

В середине апреля Минобороны России представило новый агитационный ролик, призывающий заключить контракт на службу в Вооруженных силах.