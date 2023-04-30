Турция закрыла воздушное пространство для армянской авиакомпании

Политолог Асафов: Россия и Турция на примере АЭС «Аккую» показали пример сотрудничества суверенных государств

Россия и Турция, сотрудничая в сфере мирного атома, подают всему миру пример взаимодействия между суверенными государствами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Асафов. Накануне президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии доставки российского ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую».

«К атомной энергетике была масса вопросов с точки зрения «зеленой повестки». Но затем грянул энергетический кризис, рукотворно созданный США с целью получения доминирования на рынке углеводородов. В этой связи многим странам пришлось пересмотреть свои подходы в энергетической отрасли», – сказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

«Российские прорывные технологии в сфере мирного атома, основанные на большой, серьезной школе, делают нашу страну сверхконкурентоспособной на этом рынке. На сегодняшний день у нас нет каких-то сопоставимых по уровню и качеству технологий соперников», – отметил он.

«Поэтому у России появляются перспективы взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с другими государствами. Стоит также отметить, что атомная энергетика – это не разовое, а долгосрочное взаимодействие, на десятилетия вперед. Кроме того, развивая такие проекты, мы показываем, как могут и должны сотрудничать подлинно суверенные государства, основываясь на уважении интересов и взглядов друг друга», – считает политолог.

«Наши технологии – это технологии будущего. Они оценены ведущими мировыми специалистами в отрасли как самые экологичные. Поэтому проекты Росатома – уникальное экспортное предложение, востребованное в разных странах мира и являющееся драйвером российской экономики», – подчеркнул Асафов.

В четверг президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу.

Российский президент назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран. «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил он.

Президент Турции от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую». Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году.

Перед мероприятием прошли переговоры лидеров России и Турции.