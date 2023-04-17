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В Польше возмутились обходом россиян запрета на полеты
Onet: Россияне нашли способ обойти запрет на полеты над Польшей с помощью турецких авиалиний
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Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в польском небе, пишет портал Onet.
Согласно информации издания, в преддверие Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, «несмотря на введенные против России санкции», поляки недоумевают, как это возможно, передает РИА «Новости».
Интернет-издание отмечает, что такая крупная среди туристов авиакомпания как, к примеру, Turkish Airlines, все еще летает в Россию. «Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва – Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув», – сообщается в материале.
Onet отмечает, что несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов и иностранные санкции, россияне все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу.
Напомним, средиземноморское побережье Турции является любимым направлением для российских туристов. Власти Турции рассчитывают, что произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на туристическом потоке из России.
Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами
Кадыров: У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в субботу в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов и объяснил, почему не стал с ними встречаться.
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. По его словам, оправдания могут быть разные, но воин должен доказать, что у него не было другого выхода, вернувшись на передовую. Кадыров добавил, что именно поэтому не встретился с вернувшимися, и отметил, что это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и «вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».
Глава Чечни также призвал вернувшихся бойцов доказать, что они не избегали боя и не боялись встретиться с врагом. В качестве примера Кадыров назвал бойца спецназа «Ахмат» Киргиза Мусиханова, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
Поляки заявили о «последних судорогах» Дуды
Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за призыв в отношении России
Интернет-пользователи раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, вновь выразившего свою поддержку Киеву и призвавшего «перекрыть России кислород», чтобы якобы добиться завершения российской спецоперации на Украине.
Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) оставляли негативные комментарии на странице главы республики.
Так, комментатор Cacek написал, что эти заявления Дуды – его «последние судороги» в Европе. Он назвал Дуду «президентом автократического государства на грани диктатуры», и предсказал, что польский президент станет персоной нон-грата в странах, где установлена демократия. «Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор», – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь Mariusz T O считает, что заявление Дуды о России в очередной компрометирует Польшу.
Raf поинтересовался, говорили ли во время переговоров (заявление Дуды прозвучало на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом) о Польше, или вся повестка относилась только к Украине.
Пользователь Basia считает, что встреча с главой Австрии стала очередной непродуктивной поездкой Дуды. «Переливание из пустого в порожнее», – говорится в комментарии.
AnonM иронично поинтересовался, есть ли у Украины посол и министр, или их обоих представляет польский президент.
«Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?» – высказался Pawel.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
В Кремле предложили разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход украинцев на польский язык.
Названы три этапа предстоящего украинского наступления
Военный эксперт Джерелиевский: Украинское наступление пройдет в три этапа
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Украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны, считает военный аналитик Борис Джерелиевский.
Джерелиевский в комментарии Ura.ru назвал данные о предстоящем украинском наступлении «своеобразными».
Первой волной, по его словам, станет плохо подготовленная мобилизованная пехота, у которой будет «минимум прикрытия». Атаковать она будет по всей линии фронта, от Васильевки до Марьинки, уточнил эксперт.
Вторая волна будет брошена, если ВСУ найдут «слабое звено», если им удастся «продавить хотя бы переднюю оборону», считает Джерелиевский. Тогда в атаку отправят легкую западную бронетехнику и пикапы с пулеметами. По данным военного эксперта, в распоряжении ВСУ имеется около двух тысяч таких автомобилей.
В случае, если ВСУ решат, что им удалось закрепить прорыв, туда будут двигаться танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота, задачей которых будет максимальное расширение и углубление, добавил Джерелиевский.
При этом, по оценке эксперта, уровень подготовки украинских националистов к наступлению довольно слаб, а основной упор делают не на технику, а на «пушечное мясо». Джерелиевский считает, что Украину ждут чудовищные потери, а успех маловероятен.
Ранее американские СМИ писали, что в Вашингтоне сомневаются в успехе предстоящего украинского наступления.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
Deadline: Актер Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
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Американский актер Морган Фриман заявил, что считает термин «афроамериканец» оскорбительным.
Фриман признался, что не понимает, почему большинство людей использует именно это слово. Он напомнил, что темнокожих называли по-разному, «вплоть до слова на букву «н», но слово «афроамериканец», которое сейчас все используют, кажется актеру оскорбительным, пишет Deadline.
Также он возмутился проведением месяца «черной истории», в рамках которого в США говорят о важнейших людях и событиях в истории африканской диаспоры. «Ты собираешься свести мою историю к месяцу?» – приводит слова Фримана RT.
Кроме того, актер заявил, что большинство темнокожих людей в США – «дворняги», то есть смешанной крови. Также его возмущает, что об Африке в США принято говорить так, будто это одна страна, «тогда как это такой же континент, как, например, Европа».
Напомним, в декабре 2022-го ученые Стэндфордского университета призвали не называть граждан США американцами, поскольку это не вписывается в политическую корректность.
Газета ВЗГЛЯД писала, что России пора придумать американцам новое имя.
Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
Аналитик Онуфриенко: Взятие Авдеевки позволит российским войскам серьезно продвинуться на запад
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Противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ удалось отбить танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки.
«На Авдеевском направлении у противника, что называется, настоящая «сборная солянка» из всех видов бронетехники. В ход идут британские бронетранспортеры Spartan, машины, поставленные США и Европой за последние четыре-пять месяцев, а также советская техника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что для нас Авдеевка не просто стратегически важна, она, пожалуй, важнее Артемовска. После взятия последнего ВС РФ упрутся в новые мощные оборонительные укрепления – Часов Яр, Славянск и Краматорск. А за Авдеевкой ничего подобного нет», – обращает внимание собеседник.
«То есть освобождение населенного пункта снимет колоссальную нагрузку с Донецкого направления и позволит нам серьезно продвинуться дальше на запад. Противник это прекрасно понимает. Именно поэтому постоянно предпринимаются попытки контратаки», – рассуждает эксперт.
«На деле же пока у ВСУ лишь получается вести позиционные бои, полномасштабную атаку организовать они не в силах. Мы также видим противостояние в километре от населенного пункта Северное, фиксируются столкновения на западных окраинах Первомайского и в районе Невельского», – рассказывает аналитик.
«ВСУ постоянно подтягивают дополнительные силы и технику. Однако из-за активной работы нашей авиации и «Солнцепеков» потери у противника достаточно серьезные. Полагаю, что подобные попытки прорыва мы будем наблюдать вплоть до майских праздников, когда украинские военные, как ожидается, попытаются перейти в контрнаступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях. Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
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Пригожин по случаю Пасхи отдал Киеву большую группу украинских пленных
Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне, сообщила его пресс-служба.
Пригожин в видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы, обращается к бойцу «Вагнера» с приказом накормить, напоить, оказать медицинскую помощь пленным и до обеда отправить их на украинскую сторону, передает ТАСС.
На видео показаны кадры, как один из бойцов ЧВК «Вагнер» оглашает указание передать военнопленных украинской стороне до наступления Пасхи, после чего десятки военнопленных ВСУ отправляются на территорию Украины.
Ранее Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил, что месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено.
Глава ЕЦБ назвала возможный дефолт в США мировой катастрофой
Глава ЕЦБ Лагард: Дефолт в США стал бы катастрофой и повлек серьезные негативные последствия для всего мира
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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила мнение, что администрация Соединенных Штатов якобы не может допустить дефолт в США, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Лагард заявила в эфире американской телекомпании CBS, что просто не может поверить, что власти США допустили бы такую серьезную катастрофу, как дефолт по долговым обязательствам Соединенных Штатов. По ее словам, это невозможно и она не может поверить, что это могло бы произойти, передает ТАСС.
Вместе с этим глава ЕЦБ подчеркнула, что если бы дефолт произошел, то были бы очень, очень негативные последствия не только для Соединенных Штатов, где возник бы кризис доверия, но и для всего мира. Лагард заявила, что этот вопрос имеет в США политический характер. При этом она выразила мнение, что есть моменты, когда должны возобладать высшие интересы государства.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Минобороны: В Гуляйполе прибыли французские журналисты для съемки провокационного сюжета
В Минобороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты, вероятнее всего, они готовят провокационный сюжет.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что данные о прибытии журналистов предоставила радиоразведка. Уточняется, что журналисты, вероятнее всего, готовят провокационный видеосюжет о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Пасху обстреляли село в Белгородской области.
Российские силы вступили в бой за железнодорожный узел на западе Артемовска
Российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
Боец «Группы Вагнера» сообщил РИА «Новости», что украинские боевики переместились в сторону железной дороги, «оттягиваются». «Они бегут, а мы их догоняем», – сказал он, добавив, что город почти перешел под российский контроль.
Российские военные, как сообщил боец, уже заняли центр Артемовска и продвигаются по другим направлениям, оттесняя украинских националистов на запад.
Ранее украинский военный Сергей Чреватый рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске.
В Минобороны накануне сообщили, что российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска.
Американский разведчик предсказал судьбу Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский умрет от рук украинцев, которые восстанут против него
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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что, исходя из гуманистических соображений, хотелось бы, что Зеленского и его семью на самолете или поезде отправили в изгнание, где они жили бы комфортно, «навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом», передает РИА «Новости».
Однако реалистичный сценарий, по мнению Риттера, состоит в том, что Зеленский «умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него».
Бывший офицер разведки морской пехоты США считает, что украинцы поднимут бунт против Зеленского, поскольку он «олицетворяет полный крах украинского общества». По его словам, Зеленский ответственен не только за ситуацию на фронте и «сотни тысяч погибших военнослужащих», но и за миллионы украинских граждан, которым пришлось покинуть дома.
«Это трагическая ситуация во всех отношениях», – посетовал бывший военный.
Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
Армия Судана пообещала разгромить спецназ за несколько дней
Армии Судана: Потребуется несколько дней, чтобы разгромить силы спецназа
Несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах, заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана.
По его словам, чтобы разгромить силы быстрого реагирования во всех штатах, может понадобиться несколько дней, передает ТАСС.
Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. Глава переходного Суверенного совета Судана, главком вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что не пойдет на переговоры с армией, пока та не отступит. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек.
Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что столкновения в Судане имеют отношение к интересам России.
Российские силы освободили два квартала в Артемовске
МО: Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
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Российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что отрядами «Вагнера» освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовска. Российские Воздушно-десантные войска, по словам официального представителя военного ведомства, сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным МО РФ, потери ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении составили до 145 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, одну гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-20, а также РСЗО «Ураган».
На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях, как сообщает Минобороны, российские Вооруженные силы уничтожили более 45 украинских военных. Поражение нанесено в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка (ДНР). Также ВСУ потеряли два автомобиля и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщил генерал.
Также, по словам Конашенкова, в районе Новодонецкого (ДНР) была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.
Российские ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Сбиты четыре украинских дрона.
Южная группировка войск, сообщил Конашенков, поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады, которая пыталась контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка (ДНР).
На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, уничтожили свыше трех десятков украинских военнослужащих, а также самоходную гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 127 районах.
В районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область) поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
СК начал проверку заявления Митволя о хищении 150 тыс. долларов в ОАЭ
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о хищении 150 тыс. долларов
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по заявлению Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, о хищении у него более 150 тыс. долларов США, передает ТАСС.
Также, по данным следствия, в ОАЭ проводят проверку местные правоохранительные органы. При этом в российских правоохранительных органах уточнили, что в России (по месту изготовления доверенности, по которой в Дубае были сняты со счета деньги Митволя) уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.