Турция выразила надежду на сохранение турпотока из России после нового землетрясения

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21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Молдавия увидела в Приднестровье шанс вступить в НАТО

Противники миротворческой миссии России в Приднестровье делают ставку на Украину Сергей Карпов/ТАСС
Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Москву в гибридной войне против Кишинева и по этой причине потребовал «эвакуировать российские войска» из Приднестровья, а также начать подготовку к приему страны в НАТО. На какие силы рассчитывает этот кишиневский политик, ведь у самой Молдавии никакой армии сейчас нет?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
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Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...
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Байден в Киеве: главное

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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Турция выразила надежду на сохранение турпотока из России после нового землетрясения

    Минтуризма: В Турции рассчитывают, что землетрясения не скажутся на турпотоке из России

    21 февраля 2023, 09:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции рассчитывают, что произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на туристическом потоке из России, сообщил представитель министерства культуры и туризма республики.

    Как сообщил источник ТАСС, землетрясения в Турции произошли вдалеке от курортных провинций, поэтому туристам, в том числе из России, нечего бояться. Представитель Минтуризма добавил, что землетрясения никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне.

    В губернаторстве провинции Анталья РИА «Новости» сообщили, что новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в этой курортной провинции, но на отдыхе российских туристов это не сказалось. Представитель местных властей рассказал, что сообщения о какой-либо панике и недовольстве от туристов не поступали.

    Ранее власти прибрежных турецких провинций Анталья и Мерсин после новых землетрясений на юго-востоке Турции призвали граждан не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны, так как был риск повышения уровня воды.

    Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.

    Власти Антальи и Мерсина в Турции призвали людей не приближаться к морю
    Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды
    		    20 февраля 2023, 23:17
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.

    Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».

    Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.

    После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.

    Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.

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    Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции
    		    20 февраля 2023, 21:07
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции.

    На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет.

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    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции
    		    20 февраля 2023, 20:24
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.

    Землетрясение зафиксировано в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине 2 километров, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что турецкие СМИ уже сообщают о новых разрушениях в провинции Хатай.

    «Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», – передает телеканал CNN Turk.

    Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали сотни афтершоков, в результате, по последним данным, погибли более 41,1 тыс. человек.

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    Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили вспышку
    Сирийский сейсмолог Хасан объяснила вспышку в небе над Турцией и Сирией перед землетрясением изменением полей атмосферы

    21 февраля 2023, 02:56

    Текст: Антон Никитин

    Перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, заявила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, комментируя появление фото и видео голубой вспышки в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии.

    На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.

    В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.

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    Турецкий профессор предупредил о возможности новых землетрясений
    Профессор Стамбульского университета Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в Турции

    21 февраля 2023, 00:31

    Текст: Антон Никитин

    Произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком, стоит ожидать новых подземных толчков, в зоне риска провинции по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, сообщил геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.

    Турецкий профессор отметил в эфире телеканала NTV, что первое землетрясение в Кахраманмараше обнажило разлом, который теперь отчетливо виден на поверхности – он идет от Кахраманмараша до Антакьи в провинции Хатай и продолжается далее в Средиземном море. Геолог выразил уверенность, что раз мы сейчас увидели активность такой силы на линии этого разлома, то стоит ожидать ее продолжения. Профессор предупредил, что в зоне риска турецкие провинции с обеих сторон от разлома, в том числе Бингель, Адана, а также регионы в Восточном Средиземноморье, передает ТАСС.

    Туйсуз уверен, что произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком после подземных толчков в Кахраманмараше, а является самостоятельным, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Эксперт уверен, что существует вероятность повторения крупных толчков.

    Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай обрушились новые дома, под завалами вновь оказались люди.

    В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.

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    В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди
    Мэр: В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди
    		    20 февраля 2023, 21:36
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Мэр турецкого города Хатай сообщил, что после новых землетрясений под завалами домов есть люди, спасатели направлены для оказания помощи.

    Как сообщает телеканал NTV, значительное количество машин скорой помощи курсирует между полевыми госпиталями и завалами после обрушения ряда домов в турецкой провинции Хатай после двух новых землетрясений, передает РИА «Новости».

    Корреспонденты канала отмечают, что толчки были столь мощными, что им пришлось держаться друг за друга, чтобы не упасть. Тех, кто находился в автомобилях, подбросило на метр в машине.

    Ранее сообщалось, что новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. 

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    Из-под завалов после землетрясения в Турции спасли более 114 тыс. человек
    		    20 февраля 2023, 18:11
    Фото: Martin Divisek/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Число спасенных из-под завалов после землетрясения на юго-востоке Турции людей превысило 114 тыс. человек, более 118 тыс. зданий будут снесены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, на данный момент из-под завалов спасены 114 тыс. 834 гражданина, поисковые работы продолжаются в провинции Хатай. Он сообщил, что более 118 тыс. зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены, передает РИА «Новости».

    Президент Турции отметил, что в стране решено запретить строительство новых домов высотой больше трех-четырех этажей в зоне землетрясений.

    Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек.

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    Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 40,6 тыс. человек

    19 февраля 2023, 16:15

    Текст: Ольга Иванова

    Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

    По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, передает РИА «Новости».

    Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких стран мира продолжают доставать из-под завалов живых людей.

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    Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек
    Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 41020 человек

    19 февраля 2023, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 41020 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.

    Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, по последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибли 41020 человек, передает ТАСС.

    В АФАД отметили, что с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе зарегистрировано более 6,2 тыс. повторных подземных толчков. На местах обрушения зданий работают порядка 19,5 тыс. спасателей из различных ведомств, в том числе и иностранные специалисты. Всего же в зоне бедствия оказанием помощи, ликвидацией последствий и охраной порядка занимаются более 245 тыс. сотрудников АФАД, полиции, жандармерии, других силовых структур, социальных ведомств и общественных организаций.

    По словам главы АФАД Юнуса Сезера, разбор завалов продолжается в провинциях Кахраманмараш и Хатай, наиболее пострадавших в результате бедствия, в остальных восьми провинциях спасательные операции в основном завершены.

    Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали тысячи афтершоков.

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    Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40,5 тыс.

    18 февраля 2023, 17:11

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 40 642.

    Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передает РИА «Новости».

    Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких страны мира продолжают доставаться из-под завалов живых людей.

       

    Ранее на 12 сутки после катастрофы спасли несколько человек. 

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    Анкара предложила НАТО рассмотреть заявку Финляндии на вступление отдельно

    20 февраля 2023, 13:32

    Текст: Александра Юдина

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о готовности Анкары рассмотреть отдельно заявку Финляндии на вступление в альянс, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, Эрдоган сообщил генсеку НАТО, что Анкара может занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО, в то время, как в трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять, передает ТАСС.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь выразил полную уверенность, что Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО.

    «Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – вопрос не двустороннего характера... Это усилит безопасность всех членов НАТО, в том числе США и Турции», – заявил дипломат.

    Ранее Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и должны вступить в НАТО к осени.

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    СМИ: Эрдоган отказался переносить выборы в Турции
    Hurriyet: Эрдоган отказался переносить выборы в Турции

    19 февраля 2023, 14:34

    Текст: Валентина Григоренко

    Однопартийцы предложили президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы с 14 мая на 18 июня, но турецкий лидер непреклонен, сообщили местные СМИ.

    Hurriyet пишет, что президент Эрдоган обсуждал дату выборов со своим штабом и был непреклонен в отношении ранее объявленной даты 14 мая, передает РИА «Новости».

    «Однако партийный штаб предлагает провести выборы 18 июня. На заседании, состоявшемся в среду под председательством президента Тайипа Эрдогана, дата выборов была включена в повестку дня. Согласно полученной информации, также обсуждалось, что если выборы состоятся 14 мая, то могут возникнуть некоторые проблемы с подготовкой списков избирателей», – добавило издание.

    По его информации, было отмечено, что работы по разбору завалов в районах землетрясения продолжаются и что процесс может занять много времени. Также обсуждалось, что Высший избирательный совет (YSK) должен провести исследования о том, как граждане будут голосовать в районах землетрясения.

    Сообщается, что, поскольку 18 июня приходится на период паломничества мусульман в Хадж, около 100 тыс. человек не смогут проголосовать, и если существует возможность проведения второго тура, он может совпасть с праздником Курбан байрам.

    По данным издания, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидером турецких националистов Девлетом Бахчели (входит в альянс с партией Эрдогана – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее сообщалось, что проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену.

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    Турецкий сейсмолог предупредил о возможности землетрясения на Кипре
    Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог Наджи Герюр предупредил о возможности мощных подземных толчков на Кипре

    21 февраля 2023, 03:54

    Текст: Антон Никитин

    Турецкий сейсмолог Наджи Герюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных подземных толчков на Кипре и в турецких провинциях Бингель и Адана.

    Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Герюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля, передает РИА «Новости».

    По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. Герюр обратил внимание, что сейсмологи в его команде предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае после землетрясений в Кахраманмараше. При этом профессор считает, что в провинции Бингель за исключением населенных пунктов Карлыова и Гейнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Ученый заявил телеканалу TGRT о возможности землетрясения в Адане, причем, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом «замолчит».

    Он также вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры для подготовки к стихийному бедствию.

    Профессор допустил, что землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингель и Кипр, в связи с этим нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом «уснет».

    Ранее геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в турецких провинциях по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, а также в Восточном Средиземноморье.

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    Число жертв землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек

    20 февраля 2023, 13:43

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Общее число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек, сообщило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.

    В результате этих стихийных бедствий в 10 турецких провинциях погибли 41 тыс. 156 человек, сообщили в управлении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 41 тыс. и 20 погибших в Турции в результате землетрясений.

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    В Турции выразили надежду на снятие санкций США с оборонпрома
    Чавушоглу: Турция рассчитывает на снятие санкций США против турецкого оборонпрома

    20 февраля 2023, 11:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты снимут в ближайшее время рестрикции, введенные против турецкой оборонной промышленности, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    По словам Чавушоглу, военные отношения Турции и США являются важным аспектом нашего стратегического партнерства, но Анкара сталкивается сталкиваемся с трудностями из-за односторонних санкций, которые необходимо преодолеть и отменить как можно скорее, передает ТАСС.

    Он отметил что администрация США поддерживает просьбу продать Турции F-16, так как обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого процесса.

    По словам Блинкена, США будут продолжать поддерживать Турцию в вопросе восстановления после землетрясения «столько, сколько потребуется, чтобы «восстановиться и отстроиться».

    В мае 2022 года Чавушоглу заявил, что Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности.

    Напомним, власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. 

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