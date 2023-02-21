Турция выразила надежду на сохранение турпотока из России после нового землетрясения

Минтуризма: В Турции рассчитывают, что землетрясения не скажутся на турпотоке из России

Власти Турции рассчитывают, что произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на туристическом потоке из России, сообщил представитель министерства культуры и туризма республики.

Как сообщил источник ТАСС, землетрясения в Турции произошли вдалеке от курортных провинций, поэтому туристам, в том числе из России, нечего бояться. Представитель Минтуризма добавил, что землетрясения никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне.

В губернаторстве провинции Анталья РИА «Новости» сообщили, что новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в этой курортной провинции, но на отдыхе российских туристов это не сказалось. Представитель местных властей рассказал, что сообщения о какой-либо панике и недовольстве от туристов не поступали.

Ранее власти прибрежных турецких провинций Анталья и Мерсин после новых землетрясений на юго-востоке Турции призвали граждан не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны, так как был риск повышения уровня воды.

Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.