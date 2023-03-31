Кремль объяснил особенности сдачи деклараций о доходах администрации президента

Песков заявил, что декларации о доходах сотрудников администрации президента не будут публиковаться

Сотрудники администрации президента России до конца сегодняшнего дня сдадут декларации о доходах, но их не будут публиковать в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что все поданные декларации сотрудниками администрации президента, последний срок сдачи которых сегодня, будут тщательно проверяться антикоррупционным подразделением, но их публикация в этом году не планируется, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год.