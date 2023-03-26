|
|
МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.
Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».
Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.
Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.
Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске
Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске
В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.
Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
|
|
Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
|
|
Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
|
|
Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп похвастался передачей Украине «Джавелинов»
Трамп поставил себе в заслугу «остановку» проекта «Северный поток – 2» и передачу Киеву «Джавелинов»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «остановил» реализацию проекта «Северный поток – 2» и дал Украине «сотни и сотни» ПТРК «Джавелин» (Javeline).
По словам Трампа, его предшественник на посту президента США Барак Обама посылал украинцам не оружие, а «подушки». «Потом они говорили: «Ты видел, что эти «Джавелины» сделали с их танками?» Это не было красивым зрелищем, но это я дал им их», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом, как заявил Трамп на митинге своих сторонников в Техасе, нынешний глава американского государства Джо Байден, став президентом, снял санкции, которые мешали «Северному потоку – 2». По мнению Трампа, газопровод заработал бы, если бы не конфликт на Украине.
Трамп отверг утверждения «какого-то идиота», что был «мягок с Россией». По версии Трампа, российский лидер Владимир Путин якобы говорил, что если Трамп таков, когда «мягок», ему «не хотелось бы видеть» Трампа, когда тот «жесток».
Напомним, Трамп заявил, что при администрации Байдена США превратились в «банановую республику».
На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
ООН опубликовала доклад о дискриминации УПЦ
|
|
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В докладе выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ. Отмечается, что среди таких «мер» обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях, передает РИА «Новости».
В документе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также отмечается, что в ряде случаев сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа.
В докладе говорится, что ООН также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.
Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.
Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка.
Подача воды прекращена в украинский Житомир
Приостановлена подача воды в украинский город Житомир
В результате аварийного выключения насосного оборудования прекращена подача воды в украинском Житомире, сообщил «Житомирводоканал».
Компания пояснила, что «подача воды в город приостановлена» в связи с отключением оборудования «на водопроводной насосной станции второго подъема». Начались работы по восстановлению водоснабжения, передает ТАСС.
Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские силы начали наносить 10 октября 2022 года, после украинского теракта на Крымском мосту. На днях Киев сообщил о «переориентации» российских ударов на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления украинской военной техники.
Польша потребовала у ЕС за оружие для Украины 2 млрд евро
Моравецкий сообщил о выставленном Польшей Евросоюзу счете на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение
Польша выставила Евросоюзу счет на 2 млрд евро за вооружение и военную технику, которые передала Украине. сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сказал, что «это очень хорошая новость для Польши». Средства страна намерена направить на вооружения – по словам премьера, эти деньги позволят «запастись и обеспечить себя современной техникой». Пока за военную помощь Украине Польша получила от ЕС менее 200 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.
Напомним, Моравецкий заявлял, что Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков для Украины, видя в этом «очередную проверку доброй воли» ЕС.
Росгвардия изъяла экстремистскую литературу в школе в Херсонской области
Росгвардия нашла книги Бандеры и Шухевича в школьной библиотеке в Херсонской области
Издания с пропагандой фашизма обнаружили росгвардейцы в образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Росквардии, бойцами было найдено более 200 экземпляров экстремистской литературы, в том числе публикации Бандеры и Шухевича.
По словам директора и библиотекаря школы, литература поступала по программе обучения из министерства образования Украины. В центральной библиотеке этого же населенного пункта обнаружено более 150 экземпляров изданий, искажающих исторические факты, поступившей из украинского минкульта.
Ранее Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине.
Орландо Блум приехал на Украину
Актер Орландо Блум приехал на Украину для встречи с украинскими детьми
Голливудский актер Орландо Блум сообщил, что впервые с 2016 года приехал на Украину, где встретился с детьми в центре, поддерживаемом Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Блум в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что сегодня он прибыл на Украину в рамках первой с 2016 года поездки в эту страну. «Никогда бы не подумал, что с момента моего последнего пребывания здесь всю страну охватит война. Однако сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре «Спильно», поддерживаемом ЮНИСЕФ», – добавил он, передает РИА «Новости».
Блум – посол доброй воли ЮНИСЕФ, в марте прошлого года он уже посещал Молдавию, чтобы встретиться с украинскими семьями и поддержать детей.
В 2016 году Орландо Блум записывал видеообращение к детям Донбасса, в котором на фоне разрушенного здания рассказал об опасностях, которые угрожают детям, живущим в зоне конфликта на востоке Украины.
Киев решил созвать СБ ООН из-за планов размещения ядерного оружия России в Белоруссии
МИД Украины призвал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН на фоне информации о планах размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии.
В МИД Украины считают провокационным шагом заявление о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Киев призвал страны G7 и ЕС предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Белоруссии, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Подоляк призвал Европу к санкциям против Росатома
Подоляк попросил у Европы больше вооружений и призвал к санкциям против Росатома
Украине от Европы нужно больше вооружений, необходимо усилить санкции против России, распространив их на Росатом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Подоляк призвал усилить «военный потенциал Украины для контрнаступления». От Франции Украина ожидает лидерства, ответственности, решительности и «совершения исторического выбора». Подоляк пожаловался, что «Россия атакует при помощи беспилотников, баллистических ракет», которые Украина «не может перехватить», передает ТАСС со ссылкой на LCI.
«Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении», – сказал он.
При этом Киев не рассчитывает на истребители Mirage, но хочет, чтобы в Европе создали «авиационную коалицию», при этом Франция «могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров». Подоляк сказал, что у Украины «есть концепт поставок дополнительных вооружений».
Он заявил, что это необходимо для контрнаступления, для которого пока «не собрали достаточно ресурсов» – вооруженным силам Украины требуются «155-мм снаряды, танки, тактическая аммуниция».
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.