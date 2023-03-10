Российские войска за сутки уничтожили до 330 украинских военных

Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника у пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Синьковка, Гряниковка и Тимковка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами ракетных войск группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника рядом с Ямполовкой, Красным Лиманом, Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР.

Потери противника на этом направлении за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30 и американская артсистема М777, отчитались в Минобороны.

В ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидированы более 120 военнослужащих, семь бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная артустановка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара ДНР, Преображенки, Гуляйполя и Щербакова Запорожской области, сообщил Конашенков.

За сутки на этих направлениях уничтожены более 50 военнослужащих, танк и гаубица Д-30.

Потери противника на Херсонском направлении за последние сутки составили до 20 военнослужащих, также уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. Кроме того, в районе Петропавловки ДНР поражен украинский ЗРК С-300, подытожили в оборонном ведомстве.