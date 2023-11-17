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Обсуждение переименования Волгограда в Сталинград отложили на 2024 год
Изучение мнения жителей о переименовании Волгограда решили продолжить в следующем году
Работа совета по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград продолжится в 2024 году, сообщила администрация Волгоградской области по итогам пленума Волгоградского областного Совета ветеранов.
Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин считает, что вопрос о возможном переименовании города нужно осмыслить без суеты и излишней спешки, поэтому работа будет продолжена в следующем году, передает РИА «Новости».
Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало.
Губернатор Волгоградской области в ответ на просьбу ветеранов возвратить Волгограду героическое имя Сталинград предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему. Совет начал изучать мнение общественности о проведении референдума о переименовании города.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что жители Волгограда в большинстве выступают против возвращения городу названия Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратно отнестись к вопросу переименования Волгограда.
Напомним, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».