В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Короче, план такой»

Tекст: Ольга Никитина

Цифровая премьера первых эпизодов проекта, созданного продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), состоится в видеосервисе Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС в этом сезоне. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Сериал представили Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Премьеру посетили Вероника Мохирева, Денис Косяков, Александр Ревва, Иван Пышненко, Игорь Коровин, Камила Валиева, София Каштанова, Кирилл Нагиев, Никита Богатов, Олеся Иванченко, Олеся Судзиловская, Алексей Столяров, Елена Гущина и Александр Алымов (Студия «Союз»), Таша Белая, Mia Boyka и другие.

«Короче, план такой» – для меня это как любимый ребенок, который в любви зачат, в любви рожден, в любви растет», – сказал режиссер-постановщик Марк Горобец. «Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», – отметил Горобец.

«Короче, план такой» – это авантюрная комедия о приключениях команды русских хакеров, которые знают друг друга только по никам и никогда не виделись в реальной жизни. Они опустошали электронные кошельки богачей, пока не попались из-за нелепой ошибки. Ребята знакомятся лично и им предстоит сделать выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Команда выбирает второе, и с этого момента их жизнь коренным образом меняется. Работу по спасению мира неизбежно будут усложнять интриги, романтические линии и «крот», внедренный в команду.

10 октября станут доступны для просмотра три первых эпизода сериала «Короче, план такой», далее каждый вторник будет выходить новая серия.