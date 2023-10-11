Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.7 комментариев
Силы России уничтожили гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области
Соединения российской группировки «Днепр» за последние сутки в Херсонской области уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» вместе с боекомплектом, а также два минометных расчета, сообщил представитель оперативных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении у Антоновки уничтожены гаубица «Мста-Б» вместе с боекомплектом, в островной зоне под Кизомысом ликвидированы два 120-мм миномета с расчетом и боекомплектом, а на каховском направлении рядом с Новобериславом уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.