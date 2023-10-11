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    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    37 комментариев
    11 октября 2023, 10:58

    Силы России уничтожили гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения российской группировки «Днепр» за последние сутки в Херсонской области уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» вместе с боекомплектом, а также два минометных расчета, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении у Антоновки уничтожены гаубица «Мста-Б» вместе с боекомплектом, в островной зоне под Кизомысом ликвидированы два 120-мм миномета с расчетом и боекомплектом, а на каховском направлении рядом с Новобериславом уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

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    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

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    10 октября 2023, 14:27
    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

    Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М

    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России увеличили производство успешно задействованных на Украине истребителей Су-34, сообщает американский журнал Military Watch.

    В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».

    Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.

    Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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    10 октября 2023, 13:29
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, сообщило российское министерство обороны.

    Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.

    ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

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    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

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    11 октября 2023, 03:30
    В Австрии заявили о постепенном признании Западом провала контрнаступления ВСУ

    Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер после изучения доклада Минобороны Британии о ситуации на Украине.

    В беседе с немецким телеканалом N-TV он заявил, что согласно докладу британских военных, продвижение украинских войск с начала  так называемого украинского контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские подразделения. Но якобы это далеко не то, что было оперативной целью  – «прорыв к Азовскому морю» и заставить Москву сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    Райснер считает, что британцы пытаются по-новому интерпретировать эту историю, чтобы понести минимальный репутационный ущерб.

    Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.

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    10 октября 2023, 12:19
    ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона

    Гагин: ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за последние сутки продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, произошло продвижение в Авдеевке, ликвидированы порядка ста военнослужащих ВСУ, противник потерял до 20 единиц техники. Только за последние сутки уничтожены два укрепрайона противника, передает РИА «Новости».

    Гагин добавил, что в данный момент продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю украинская сторона потеряла более 1745 человек на Донецком направлении.

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    10 октября 2023, 22:07
    Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Тревога в Полтавской области прозвучала в 21.29 (совпадает с мск), следом – в Харьковской области, через несколько минут сигнал прозвучал в Днепропетровском регионе, передает РИА «Новости».

    Ранее авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    10 октября 2023, 13:41
    ВСУ потеряли за сутки на Донецком и Южно-Донецком направлениях 360 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские формирования в ходе последних суток на Донецком и на Южно-Донецком направлениях потеряли до 360 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ у поселка Клещеевка (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Курдюмовки и Андреевки (ДНР) поражена живая сила и техника ВСУ. На этом направлении украинская сторона потеряла за сутки до 165 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила две атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны у поселка Приютное (Запорожская область) и поразила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ у Новомихайловки, Никольского и Старомайорского (ДНР).

    Там ВСУ потеряли до 200 человек, два автомобиля и гаубицу Д-20. У Новомихайловки также уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ к юго-востоку от Кузьмино и Червоной Дибровы в ЛНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Кременной (ЛНР), Григоровки и Торского (ДНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 60 человек, две бронемашины и гаубицы Д-20 и Д-30.

    «Западная» группировка отразила четыре атаки штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ у поселка Лиман Первый (Харьковская область). Уничтожено до 25 украинских бойцов, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777 и две САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении поражены подразделения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ у Работино и к северо-западу от Вербового (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 80 человек, танк, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих и 12 автомобилей.

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    10 октября 2023, 11:19
    Силы России уничтожили в Херсонской области три лодки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения российской группировки «Днепр» на Херсонском направлении уничтожили три лодки ВСУ и расчет 120-мм миномета, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении были уничтожены лодка ВСУ возле Львово, 120-мм минометный расчет с боекомплектом рядом с Никольским, а также две лодки, движущиеся в русле реки Ингулец в направлении Днепра.

    Кроме того, в островной зоне ликвидировано место временной дислокации подразделения ВСУ. На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ поблизости от Качкаровки.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

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    11 октября 2023, 04:18
    Воздушная тревога объявлена на юге Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

    Сигналы тревоги звучат в Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

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    11 октября 2023, 05:08
    Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолеты и штурмовики российской группировки «Запад» нанесли 14 ракетных ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, противник потерял четыре взвода, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по 25-й воздушно-десантной бригаде, 14-й и 32-й механизированным бригадам в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестовое, передает РИА «Новости».

    Зыбинский заявил, что огнеметные системы ударили по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады в районе Макеевки, а в результате контрбатарейной борьбы была уничтожена 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.

    По его словам, ВСУ потеряли четыре взвода живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино.

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    11 октября 2023, 06:31
    Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пыталась атаковать объекты на территории Суражского района с помощью двух БПЛА самолетного типа, оба были уничтожены системой ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он написал, что ПВО сорвали попытку атаковать дронами самолетного типа объекты в Брянской области, разрушений и пострадавших нет, работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее российская ПВО сбила над Белгородской областью пять украинских беспилотников.

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    11 октября 2023, 05:50
    Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

    Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Артиллерия группировки «Юг» уничтожила в Донецкой народной республике укрепленный пункт подразделений и точку управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Офицер уточнил, что был поражен опорный пункт подразделений ВСУ в Спорном, а также пункт управления беспилотниками в Первомайском, передает ТАСС.

    Кроме того, авиация группировки «Юг» нанесла удары по пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда в Дылеевке, 81-й аэромобильной бригады у Северска и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

    Также экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли огневое поражение живой силе противника под Андреевкой. Огневые удары артиллерией нанесены по опорному пункту и позициям гранатометных расчетов АГС и СПГ поблизости от Веселого и Писецкого.

    По словам Астафьева, уничтожены три миномета 120-мм калибра в Авдеевке, Петровском и Первомайском. Средства ПВО сбили шесть FPV-дронов противника и три беспилотника типа Mavic 3 ВСУ.

    Ранее российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении.

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