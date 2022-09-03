Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой

Греция заплатит тяжелую цену, если пойдет дальше в отношениях с Анкарой и будет провоцировать турецких военных, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале «Текнофест».

«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Ранее министр национальной обороны Хулуси Акар во время выступления на первой авиабазе ВВС Турции в провинции Эскишехир заявил, что Турция отвечала и продолжит незамедлительно отвечать на агрессивные и провокационные действия Греции, игнорирующей любые нормы права.

До этого турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 против турецких самолетов.

До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Турецкие СМИ сообщили, что «несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы».

Между тем Греция опровергла обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16.