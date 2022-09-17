|
|
Гробовщик рассказал о мерах по сохранению тела Елизаветы II
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Гроб королевы Великобритании Елизаветы II облицован свинцом для лучшей сохранности ее останков, а тело было забальзамировано для замедления разложения, сообщил в TikTok гробовщик под ником AskTheUndertakr.
По его словам, свинцовая подкладка – это многовековая королевская традиция, так как она помогает сохранить тело на срок до года.
Также гробовщик считает, что тело наверняка было забальзамировано для замедления разложения. Причем сделано это было почти сразу после смерти королевы для идеальной сохранности. Наверняка процессом руководил лучший специалист в стране, и бальзамирование заняло много времени, пишет «Московский комсомолец».
Гробовщик допустил, что под гробом королевы могут находиться охлаждающие устройства.
Отец королевы Георг VI также был забальзамирован. Его предшественница королева Виктория отказалась от этого процесса, поэтому в ее гроб пришлось положить древесный уголь, который впитывал влагу и запах.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
|
|
Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
|
|
Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
|
|
Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
|
|
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
|
|
Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
|
|
В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.
По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».
По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».
«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.
Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Офицеры НАТО прибыли в Краматорск и Харьковскую область
Разведка ЛНР сообщила, что есть данные о прибытии кадровых офицеров НАТО в подконтрольные Киеву город Краматорск в ДНР и в Харьковскую область, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Нашими разведорганами в начале недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров НАТО в населенный пункт Краматорск, в середине недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров в Харьковскую область», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что прибывшие офицеры должны будут налаживать взаимодействие между действующими иностранными подразделениями и украинскими войсками.
Отмечается, что это может привести к слиянию всех этих подразделений и формирования одного.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию.
Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
|
|
Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Максима Галкина включили в список иноагентов
Российский юморист Максим Галкин включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, заявили в министерстве юстиции России.
В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина, сообщает ТАСС.
Ранее в сентябре Галкин закрыл именное рекламное агентство «МГ Лаб».
До этого вернувшаяся без Галкина в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало победу российского БТР над американским на Украине
Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции.
«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими. В частности, показано, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно поставленный ВСУ из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками Украины. Как отметили в Минобороны, в бою участвовали подразделения Южного военного округа, передает РИА «Новости».
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе в пятницу прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв», – цитирует Рогова ТАСС. Подробности выясняются.
До этого в пятницу в Мелитополе уже была слышна серия взрывов.
После этого взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Позже в пятницу в Бердянске были убиты замглавы администрации города по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила.
ЦРУ: Си Цзиньпин поручил армии готовиться к захвату Тайваня
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил вооруженным силам готовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн.
По его словам, пока разведка США не считает, что руководство КНР приняло окончательное решение по вопросу возможного вторжения на Тайвань, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Посольство Китая в США выступило против любого рода официальных связей между США и Тайванем.