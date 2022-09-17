Гробовщик рассказал о мерах по сохранению тела Елизаветы II

Гроб королевы Великобритании Елизаветы II облицован свинцом для лучшей сохранности ее останков, а тело было забальзамировано для замедления разложения, сообщил в TikTok гробовщик под ником AskTheUndertakr.

По его словам, свинцовая подкладка – это многовековая королевская традиция, так как она помогает сохранить тело на срок до года.

Также гробовщик считает, что тело наверняка было забальзамировано для замедления разложения. Причем сделано это было почти сразу после смерти королевы для идеальной сохранности. Наверняка процессом руководил лучший специалист в стране, и бальзамирование заняло много времени, пишет «Московский комсомолец».

Гробовщик допустил, что под гробом королевы могут находиться охлаждающие устройства.

Отец королевы Георг VI также был забальзамирован. Его предшественница королева Виктория отказалась от этого процесса, поэтому в ее гроб пришлось положить древесный уголь, который впитывал влагу и запах.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

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