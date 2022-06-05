Анонсированы переговоры Путина с лидером Туркменистана в Москве

В США заявили о дипломатической победе Путина

Целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию можно назвать дипломатической победой Владимира Путина, сообщил CNN.

«Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», – отметил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Маккензи, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву: по мнению CNN, это тоже можно назвать дипломатической победой для Путина.

Однако, Маккензи считает, что если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это окажет сильное влияние на цены на продовольствие и может поставить под сомнение в принципе его наличие на этом континенте.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.

Президент Сенегала заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам.

В МИД России отметили, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ответ на помощь с продовольствием Москва может рассчитывать получить от африканцев.

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