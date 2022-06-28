ЕР решила обеспечить Донбасс и освобожденные территории русской литературой и учебниками

В ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тыс. изданий в рамках акции «Книги – Донбассу», сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции.

Около 40 тыс. книг уже доставлены в народные республики, распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи партии, сообщается на сайте партии.

«В ходе нашей работы в Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобожденных территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы», – подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобожденных территорий новыми российскими учебниками.

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов – это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как отметила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приемные собрали еще около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.

«Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобожденных территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали», – сказала она.

В заключение Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

«Мы, в отличие от них (украинской власти) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем», – подчеркнул генсек.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащен необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время в Донбассе появится еще девять таких центров. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе откроется не менее трех кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

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