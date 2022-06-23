Греческие СМИ: Европа переходит на уголь и готовится к суровой зиме

Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, не исключая возможности полного перекрытия поставок российского газа, сообщает греческое издание Proto Thema.

Европа переходит на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, такие как введение ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывы меньше использовать кондиционер, как предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Прайм содержание публикации.

Переход на уголь описывается как временный, поскольку европейские официальные лица уверяют, что долгосрочные цели в отношении изменения климата не изменятся с использованием экологически чистых источников энергии. Но сейчас никто не может быть уверен, как долго продержатся «временные решения», констатирует автор статьи.

Решение перейти на использование угля принимается европейскими странами на фоне опасения дальнейшего сокращения поставок газа из России в регион, подчеркивает греческое издание.

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Накануне немецкая Junge Welt писала, что из-за сокращения поставок российского газа германские власти задумались над возрождением угольной энергетики. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.

Кроме того, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.

Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.

Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.