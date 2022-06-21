Песков отметил ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на юридический казус в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России.

«Постановка вопроса об объединении, как это было сформулировано, содержит юридический казус. Поэтому здесь нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться», – приводит его слова ТАСС.

Песков пояснил, что если Россия с кем-то объединится, то возникнет совершенно новый энтитет. «То есть возникает такой юридический казус. И наши коллеги должны тут сами определиться и разобраться», – заключил представитель Кремля.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России до завершения консультаций с Москвой.

Напомним, 14 мая лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на выборах в Южной Осетии, заручившись поддержкой 56% избирателей республики. Днем ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля. Отметим, 11 мая лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев ранее заявлял, что Южная Осетия готова к вхождению в состав России.

Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.