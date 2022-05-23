Китаист: Байден запускает хаотизацию Восточной Азии

«Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайвани.

«Китай считает остров Тайвань частью своей суверенной территории и, как следствие, решение тайваньского вопроса – внутренней политикой. Это различие неоднократно подчеркивалось при сравнении с украинским кейсом», – объясняет Вавилов.

«Вместе с тем это усилит поддержку правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сторонников смены конституции и создания республики Тайвань со стороны Демократической партии США, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с Китаем», – рассказал собеседник.

«Своим ответом на острый вопрос Байден толкает Тайвань действовать более решительно. А именно – усиливать мобилизационные процессы в вооруженных силах и среди населения, главным мотивирующим фактором для которого является мнимая поддержка войны против Китая со стороны США и союзников», – добавил он.

«В свою очередь сторонники интеграции с материком и бессмысленности опоры на США неоднократно упрекали тайваньскую правящую партию в отсутствии реальной поддержки со стороны США», – отметил Вавилов.

«Таким образом, Байден в очередной раз усиливает хаотизацию американского дипломатического дискурса и фактически дает расширенную трактовку американского Акта об отношениях с Тайванем, который не подразумевает направление на Тайвань вооруженных сил США, а предполагает поддержку острова лишь материально-техническими и иными способами», – рассказал эксперт.

«Особый фон для заявления Байдена создает его турне по военным союзникам в Восточной Азии – Корее и Японии, а также приближающаяся встреча с участниками военного партнерства QUAD. Кстати, они уже открыто заявляют, что цель союза – сдерживать Китай», – отметил китаевед.

«Так, коротким ответом американский президент провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – резюмировал собеседник.

Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.

«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.

«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.

В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.

По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.

Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.

Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД