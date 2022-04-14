Российские военные уничтожили истребитель и вертолет на аэродроме Днепр

За ночь высокоточным оружием уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме Днепр поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь – два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация российских военно-космических сил за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины.

«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники», – рассказал генерал.

По его словам, Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал Конашенков.

Ранее утром сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили все намеченные цели бронетехники вооруженных сил Украины.

Напомним, российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.

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