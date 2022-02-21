На Украине назвали «депортацией» эвакуацию жителей Донбасса

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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 20:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств.
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Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта.
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Нюта уже отличает гром от обстрелов, прячется под папу, вжимаясь в него, когда начинают стрелять. Раньше удавалось обманывать ее, говоря, что это «дождик кап-кап, гром пук-пук», сейчас двухлетнюю девочку уже не обманешь.
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине назвали «депортацией» эвакуацию жителей Донбасса
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Украинские правоохранительные органы завели уголовные дела по фактам якобы нарушения законов и обычаев войны. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала эвакуацию населения «депортацией».
«Под видом так называемой «эвакуации», для которой нет никаких оснований, осуществляется фактически депортация украинских граждан, которые являются гражданскими лицами, на территорию Российской Федерации. Среди них незащищенные категории наших граждан: дети-сироты, учащиеся интернатов, пациенты психоневрологических лечебных учреждений», – написала она в своем Facebook.
Генпрокурор добавила, что на «территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней осуществляется незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых «вооруженных сил ЛНР и ДНР».
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.
Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.
Уточняется, что не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.
Стало известно о бое с украинскими диверсантами на юге ДНР
Бойцы народной милиции самопровозглашенной республики ведут бой с группой украинских диверсантов, проникших на территорию республики с юга с целью дальнейшего выхода к границе России, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.
«Ориентировочно в 08.10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», – приводит «Донецкое агентство новостей» сообщение ведомства.
По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР, идет бой.
Ранее украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Украинский диверсант подорвался возле вокзала в Донецке
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Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке, сообщил официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«По оперативной информации министерства госбезопасности ДНР, около 04.45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала [Донецка] подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Байдена предостерегли от повторения ошибки Британии и Германии накануне Первой мировой
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Истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с ситуацией накануне Первой мировой войны, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
По его мнению, Америка занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале ХХ века. Он подчеркнул, что Россия считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости, передает РИА «Новости».
Колумнист напомнил, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны – в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Он также призвал всех задуматься о реалиях «с критической точки зрения».
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено, сообщили в ФСБ.
«21 февраля в 9.50 мск выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают саперы.
Также ФСБ опубликовало видео с последствиями происшествия. На нем запечатлены остатки пункта пограничной службы в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Глава ДНР объявил о критической фронтовой обстановке
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Обстановка на Мариупольском направлении резко обострилась, бои идут у границы с Россией, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Пушилина.
По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Москва предупредила о последствиях игнорирования Западом обстрелов Донбасса
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению.
«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные дипломатом в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.
Российский дипломат добавил, что если Франция как участник нормандского формата «смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять Минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать».
Накануне народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Народная милиция ЛНР заметила активизацию всех видов разведки ВС Украины.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
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Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
ФСБ заявила о пленении пытавшегося проникнуть в Россию украинского диверсанта
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В Россию со стороны Луганской народной республики и Мариуполя шли две диверсионные группы, они уничтожены, один украинский солдат из числа пытавшихся пересечь границу взят в плен, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
«Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», – передает его слова ТАСС.
При этом он заверил, что в целом обстановка на российской границе с Украиной стабильная, она отслеживается.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Шойгу назвал численность украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности, который проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены Украиной у границ Луганской и Донецкой областей.
По его словам, Украина концентрирует тяжелую технику, включая танки, на границе с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. По его словам, «цель совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа в район подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Шойгу призвал признать ДНР и ЛНР
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – передает его слова ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
В ДНР заявили о проведении операции против боевых групп ВСУ
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Подразделения министерства государственной безопасности и МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вместе с военнослужащими народной милиции проводят в районе Новоазовска операцию по уничтожению групп ВСУ, которые, как сообщается, пытались прорваться к границе России, заявила народная милиция ДНР.
«В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что подача воды приостановлена на четыре фильтровальные станции в Донбассе из-за повреждения трансформаторов в результате обстрелов.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Путин назвал цель проведения Совбеза по ситуации в Донбассе
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что госпереворот на Украине в 2014 году был вооруженным и кровавым.
«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционным и кровавым, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем неповинных людей», – сказал он.
Путин подчеркнул, что решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации. Он попросил главу МИД Сергея Лаврова и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака доложить о своих оценках по ситуации на юго-востоке Украины.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия. «С этого момента (с момента формирования ЛНР и ДНР) началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории. Хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия», – сказал он.
«Все эти годы над людьми, которые там живут фактически издевались», – приводятся слова президента в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
«В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который называется минский Комплекс мер, поскольку, как вы помните, мы встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности», – отметил президент России.
«Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности», – добавил российский лидер.
«Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут», – отметил он. Глава государства напомнил о пятой статье Североатлантического договора, «из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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ВСУ опровергли сообщения о наступлении в Донбассе
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Штаб Операции объединенных сил (силовой операции в Донбассе) утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на своих позициях и не проводят наступательных действий в регионе.
«Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение штаба.
Ранее в ДНР заявили о начале реализации Киевом плана по вторжению в Донбасс. Также сообщалось, что бойцы народной милиции самопровозглашенной республики вели бой с группой украинских диверсантов, проникших на территорию республики с юга с целью дальнейшего выхода к границе России.
В ФСБ сообщили, что запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области, здание уничтожено.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не видят признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины, и эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность.
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Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», – гласит указ за подписью Пасечника, передает ТАСС.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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