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В Британии произошло самое большое повышение банковской ставки за 33 года
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Самое большое повышение ставки с 1989 года провел Банк Англии, она выросла на 75 пунктов, до 3%, об этом сообщили в пресс-службе британского регулятора.
«На своем собрании, закончившемся 2 ноября 2022 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,75 процентных пункта, до 3%», – цитирует сообщение банка ТАСС.
Голосовавшие против такого решения хотели увидеть увеличение банковской ставки на 0,5 процентных пункта, до 2,75% и на 0,25 п.п., до 2,5%.
Ранее СМИ сообщали, что британское руководство разработало секретный план действий на случай отключения электроэнергии.
Западные СМИ: После теракта на «Северных потоках» Трасс отправила Блинкену сообщение «все сделано»
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Западные интернет-СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции, напоминает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
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Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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Кремль пообещал не оставить без ответа участие Британии в атаках на Севастополь и «Северные потоки»
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Участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки» не останется без ответа, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Такие действия нельзя оставлять просто так, приводит слова Пескова ТАСС.
Конечно же, российские власти будут думать над дальнейшими шагами, добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что специальные службы России имеют данные, которые указывают, что руководство и координация атаки Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами.
«Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», – добавил он.
По его словам, Москва рассчитывает, что европейские страны не будут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». Молчание стран ЕС он назвал непозволительным.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
Андрей Луговой назвал сообщение «It's done» Лиз Трасс «дембельским аккордом»
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Британский след был очевиден сразу в нескольких терактах на территории России и за ее пределами, поэтому Лиз Трасс действительно могла написать Энтони Блинкену «It's done» после подрыва «Северных потоков», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой.
«Я вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Без «англичанки» не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании», – продолжил парламентарий.
«Что касается «It's done», то тут был, скорее, «дембельский аккорд» Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый «скоропортящийся» премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал об ее участии в этом теракте», – заключил Луговой.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
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Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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Захарова потребовала от Британии ответа о переписке Трасс с Блинкеном после теракта на «Северных потоках»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке экс-премьера страны Лиз Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном после теракта на «Северных потоках».
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что ей безразлично, кто и как получил эту информацию. Она призвала Лондон ответить на вопрос: «Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?»
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано». Мейнстримовские западные СМИ никак не освещают заявление Доткома, однако его слова активно обсуждаются в интернет-пространстве, в частности, на платформах Reddit и на портале 19fortyfive.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Чучело Лиз Трасс решили сжечь на костре
Чучело бывшего премьер-министра Британии Трасс решили сжечь на костре в ночь Гая Фокса
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Чучело бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс сожгут на костре во время празднования Ночи Гая Фокса 5 ноября в городе Эденбридж.
Традиция сжигать чучело знаменитостей существует уже более 20 лет. В этом году организаторы решили выбрать для сжигания чучело бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский телеканал ITV, который сообщил об этом в среду.
На представленной на сайте телеканала фотографии на плече чучела Трасс изобразили салат-латук, который ранее «одержал победу» над бывшим премьером.
Британские букмекеры ранее делали ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. После заявления Трасс под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».
В прошлые годы во время празднования сжигались чучела и других политиков, в том числе бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, экс-президента США Дональда Трампа и даже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.
Ночь Гая Фокса празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. Так отмечается провал заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».
По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
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В Кремле не приняли решение о ремонте «Северных потоков»
Представитель Кремля заявил, что решений о возможности ремонта «Северных потоков» пока нет
Заключение о возможности ремонта «Северных потоков» должны дать специалисты, пока на этот счет решения не принимались, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, обсуждение возможности ремонта трубопровода будет возможным только после того, как соответствующее заключение дадут эксперты, передает РИА «Новости».
На вопрос, станет ли Москва обращаться СБ ООН из-за терактов, Песков заметил, что для начала нужно систематизировать имеющиеся данные.
«Это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации», – подчеркнул он.
Однако ранее представитель Кремля заверил, что участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки» не останется без ответа.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Трасс действительно могла написать такое сообщение, беря во внимание уровень ее профессионализма.
Депутат Андрей Луговой назвал сообщение «It's done» Лиз Трасс «дембельским аккордом».
Новый премьер Британии решил повысить налоги
Сунак решил повысить налоги из-за дыры в бюджете Британии в 57,5 млрд долларов
Глава правительства Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете в 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), повысив налоги, сообщают источники в британском минфине.
Сунак и глава минфина Джереми Хант договорились об этом 31 октября. В минфине сказали, что «это будет жестко». По словам источника, «всем придется вносить больший вклад в области налогов» для сохранения госуслуг. Указывается, что из-за коронавируса и массовой поддержки населения «по счетам за электричество» потребовались «заимствования сотен миллиардов», теперь дыру в бюджете нельзя закрыть только сокращением расходов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Напомним, 42-летний Сунак возглавил правительство Великобритании после того, как в отставку с поста премьера подали сначала Борис Джонсон, а затем и сменившая Джонсона Лиз Трасс.
Захарова указала на подозрительную спешку Лондона с заявлением об атаке в Севастополе
Захарова: Лондон скомпрометировал себя моментальным заявлением о непричастности к атаке на ЧФ
Британия скомпрометировала себя моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, это говорит о саморазоблачении Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что Британия сразу же заявила, что как бы не имеет к атаке отношения. «Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Захарова заявила, что британский посол Дебора Броннерт будет вызвана в МИД России в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь.
Напомним, Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Между тем в Минобороны сообщили, что подготовка теракта в Черном море и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов.
Позже основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что бывший премьер Британии Лиз Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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Британия разработала секретный план на случай отключения электроэнергии
Guardian рассказала о секретном плане Британии на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow
Лондон разработал секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow, но не разглашает его, так как не хочет, чтобы план связывали с Украиной, сообщает источник.
План проходит тестирование. В наихудшем сценарии он рассматривает «серьезные нарушения» во всех секторах экономики в течение недели. Источник заявил, что власти скрывают информацию о Yarrow, так как не желают, чтобы план «рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Источник заявил, что властям Великобритании необходимо подумать о том, как заранее помочь людям. «Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», – сказал он.
Издание сообщает, что Yarrow предусматривает ситуацию, при которой Великобритания без предупреждения остается зимой без электричества и резервных генераторов. В соответствии с планом 60% спроса на электроэнергию готовятся удовлетворить «между вторым и седьмым днем» после начала перебоев.
Напомним, британский энергорегулятор Ofgem предупредил, что Великобритания может столкнуться с дефицитом газа на фоне энергетического кризиса. Ofgem отмечает, что некоторые газовые электростанции могут оказаться банкротами.
Экс-министра Британии Хэнкока отстранили от работы за телешоу
ВВС: Депутат от Консервативной партии Мэтт Хэнкок отстранен от работы в парламенте из-за участия в телешоу
Депутат от Консервативной партии Мэтт Хэнкок, со скандалом ушедший в 2021 году с поста министра здравоохранения, отстранен от работы в парламенте из-за участия в телешоу «Я знаменитость…», сообщили СМИ.
Как передает BBC, руководство тори отрицательно отнеслось к решению Хэнкока принять участие в реалити-шоу, передает ТАСС.
Как утверждают знакомые экс-министра, Хэнкок не планировал снова работать в правительстве, поэтому для него участие в телешоу была возможностью пообщаться с 12 млн британцев, смотрящих программу и продвинуть свою депутатскую компанию против дислексии.
В числе звезд в развлекательной телепередаче канала ITV выступили победительница Чемпионата Европы по футболу 2022 года среди женщин Джилл Скотт, британский певец и композитор Бой Джордж, бывший капитан сборной Англии по регби, супруг старшей внучки Елизаветы II Зары Майк Тиндалл.
Напомним, в июне 2021 года Хэнкок подал в отставку после скандала, связанного с его вероятной связью с помощницей и ее назначением в совет ведомства. СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании Минздрава.
Джонсон начал переговоры с голливудским агентством по поиску талантов
Джонсон ведет переговоры о цикле выступлений с голливудским агентством по поиску талантов
Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон обсуждает с известным голливудским агентством по поиску талантов возможность проведения цикла выступлений, сообщают источники.
В последние недели Джонсон участвовал в переговорах с несколькими агентствами. В частности, речь идет о Endeavor и Harry Walker Agency. Клиентами HWA становились экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также актриса Вупи Голдберг. Отмечается, что в ближайшее время Джонсон не собирается переходить на работу на ТВ, но хочет выступить на нескольких семинарах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, летом в Великобритании начался правительственный кризис, одним из итогов которого стала отставка Джонсона. На посту премьер-министра страны и лидера консерваторов его сменила Лиз Трасс. Однако сама Трасс продержалась на должности всего 44 дня. Очередным премьером Великобритании стал Риши Сунак. При этом сообщалось, что после отставки Трасс Джонсон может вернуть себе кресло премьера, но от отказался от борьбы.