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Байден пообещал оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент США Байден заявил о планах Вашингтона оставить американские войска в Польше «надолго»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго».
В ответ на соответствующий вопрос Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго», передает РИА «Новости».
Напомним, в конце июня Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде объявил об усилении военного присутствия США в Европе.
Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.
Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО.
В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
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Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
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New York Times указала на провал экономической блокады России
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Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
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В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами
Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.
По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.
«Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.
Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.
Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.
«Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.
Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».
Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
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Эксперты оценили угрозы Байдена нефтяным компаниям США
Американисты: Угрозы Байдена в адрес нефтяников не помогут ему на выборах
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Американские нефтяники на выборах традиционно «болеют» за республиканцев, однако попытка Джо Байдена мобилизовать свой электорат с помощью угроз в адрес нефтяных компаний выглядит сомнительной. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков.
«Байден и так собирался ввести высокие налоги для нефтяных компаний. Это один из его давнейших планов, который укладывается в общую риторику демократов: они в очередной раз начинают разгонять тему сверхприбыли нефтяников. Тема не нова – все начиналось с Берни Сандерса, который еще весной говорил об алчности нефтяных компаний, ведущей к росту цен на бензин», – считает политолог Дмитрий Дробницкий.
«Рассматривались даже заморозки акцизов. В частности, заметно снизился федеральный акциз на бензин. Другое дело, что американские акцизы с российскими или европейскими не сравнятся. У нас, например, налоги около 80%, а у них – значительно меньше. Сейчас же среди демократов возобладала точка зрения о том, что в сложившейся ситуации виноваты не только Россия, но и нефтяники», – акцентирует эксперт.
«Американские нефтяники традиционно «болеют» за республиканцев. Конечно, никто не отменял систему «крупный бизнес дает деньги всем на всякий пожарный», но энергетические компании в большей степени симпатизируют именно республиканцам. Исключение, пожалуй, могут составить только те, кто занимаются ветрякам и солнечной энергетикой», – подчеркивает собеседник.
«Если говорить о выборах, то здесь у большинства избирателей мнение достаточно «закалено»: собирающиеся голосовать за республиканцев прекрасно понимают, в чем различие позиций по экономике между двумя партиями. Они, между прочим, текущую инфляцию с Россией уже не увязывают. Все сбрасывают на плохую политику Байдена», – считает Дмитрий.
«Ключевой вопрос состоит в неприсоединившихся избирателях. Однако для них политические тонкости не очень важны. На первом месте стоят общие психологические ощущения. И здесь, конечно, Демократическая партия достаточно сильно проигрывает республиканцам», – делится эксперт.
«Сегодня Демпартия – это организация, которая находилась у власти два года. На ее долю пришлись крупнейшие провалы в экономике. Причем для обывателя нет разницы в том, кто виноват: Россия или кто-то другой. Ключевой момент в том, что именно демократы позволили ситуации дойти до сегодняшнего состояния. С точки зрения простых эмоций, присоединиться к демократам неопределившемуся человеку сегодня крайне трудно», – подчеркивает политолог.
В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что желание Байдена повысить налоги для нефтяных компаний – это попытка мобилизовать электорат перед выборами в Конгресс.
«Эта новость больших проблем демократам не принесет. Байден пытается лишний раз мобилизовать свой электорат, который и так негативно относится к традиционной энергетике. В целом сторонники демократов привыкли думать, что нефтяные компании наживаются на проблемах простого народа», – считает эксперт.
«Однако не совсем понятно, насколько тема налогов для нефтяников подходит для мобилизации электората. Все-таки до выборов в Конгресс осталось не так много времени, а демократам грозит поражение. Вероятна победа республиканцев, которые никаких налогов, конечно же, вводить не собираются. Именно поэтому энергетические компании традиционно симпатизируют им», – акцентирует собеседник.
«Нефтяникам с республиканцами будет проще договориться. Возможно, что компаниям удастся добиться увеличения числа лицензий, выдаваемых на добычу нефти в пределах федеральных земель. Вероятна и разморозка некоторых проектов, которые были приостановлены администрацией Байдена», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.
«Если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями», – заявил Байден, добавив, что его администрация намерена начать проводить консультации с Конгрессом США по сложившейся ситуации. Байден призывает нефтяные компании «выполнять свои обязанности», передает ТАСС.
Байден заявил о своем недовольстве тем фактом, что сверхприбыль нефтяных компаний тратится на выплаты акционерам, а не на инвестиции в США или на улучшение ситуации для потребителей. Президент также назвал «возмутительным» размер прибыли шести крупнейших нефтяных компаний, который оценивается в 100 млрд долларов.
Байден подчеркнул, что «справедливая прибыль» – это нормальная ситуация для любого крупного бизнеса, однако в текущих реалиях нефтяники зарабатывают «на войне». «Их прибыль – это прибыль не от того, что они сделали что-то инновационное. Их прибыль – это прибыль от войны», – считает президент.
Напомним, что еще при прошлой администрации Дональда Трампа бензин стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако уже при Байдене цена достигла рекордных 5 долларов, однако снизилась до 3,78. Для снижения стоимости администрации Байдена понадобилось потратить половину стратегического резерва нефти США. Тем не менее цены на бензин падают с достаточно низкой скоростью.
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В Европу отправилась авианосная группа ВМС США
Представители американских военно-морских сил с авианосцем USS Gerald Ford направились в Европу
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Авианосная группа США во главе с авианосцем USS Gerald Ford потянулась в Европу, прибытие на место планируется в середине ноября, сообщает британский военный портал UK Defence Journal.
Отмечается, что авианосец подойдет к военно-морской базе Портсмут на юге Англии. При этом авианосец в силу размеров не сможет зайти в порт и останется снаружи, на якорной стоянке в проливе Те-Солент, передает радио Sputnik со ссылкой на UK Defence Journal.
Как уверяет автор статьи, авианосная группа США будет работать совместно с военно-воздушными, морскими и наземными силами и средствами нескольких стран и партнеров НАТО. Планируется, что союзники будут проводить учения, включающие отработку дальних ударов, противовоздушную и противолодочную оборону.
В конце сентября сообщалось, что авианосцы США проводят больше времени на техобслуживании, чем в боевых походах.
До этого авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в зоне ответственности 6-го флота ВМС США в Средиземном море.
В июне американские СМИ рассказывали о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.
В МИД отреагировали на слова Столтенберга о роли России в Арктике
В МИД отреагировали на выпад генсека НАТО о роли Москвы в качестве врага в Арктике
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается выставить Россию врагом, обрисовывая роль Москвы в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
По его словам, Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО и притом не участвует в совместных учениях с другими странами в этом регионе. Примечательно, по мнению посла, что в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны, передает РИА «Новости».
Корчунов добавил, что альянс самостоятельно затягивает многие страны в высокие широты, при том, что большинство из них вообще не имеют арктических компетенций. По его мнению, это увеличивает опасность возникновения непреднамеренных инцидентов и конфликтных ситуаций.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика – зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.
США сообщили о переговорах с Россией по поводу работы посольств
Пресс-секретарь Госдепа Прайс сообщил о контактах США и России по поводу снятия части ограничений с посольств
США и Россия поддерживают контакты по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил первостепенное значение «дееспособности» американского посольства в Москве. По его словам, в период конфликта необходимо иметь возможности для переговоров. Однако Прайс подчеркнул, что посольство в Москве не обсуждает ситуацию на Украине. «Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать на полях саммита G20 проблему работы посольства, Прайс ответил, что не ждет подобных переговоров. Он заявил: «Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что американские дипломаты в Москве занимаются «медиа-безумием» вместо своих прямых обязанностей. Как заявила Захарова, сотрудники посольства США «в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха».
У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой
Посольство России в Польше лишилось базы отдыха под Варшавой
Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой.
«В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», – передает РИА «Новости» слова Сярка.
По его словам, лесничество еще в середине апреля 2022 года расторгло соглашение об аренде. Посольство с 1980-х годов арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров. На нем находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.
Ранее сообщалось, что Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.
В СБ ООН запланировано голосование по резолюции о биолабораториях на Украине
Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о биолабораториях на Украине запланировано на среду
В среду в СБ ООН состоится голосование по проекту российской резолюции, касающейся военно-биологической деятельности на территории Украины, сообщили источники в Совбезе.
Источники РИА «Новости» сообщили, что голосование планируется провести «во второй половине дня». В проекте резолюции Совбезу предлагается создать комиссию в составе всех членов СБ для расследования претензий к США и Украине по обязательствам в рамках Конвенции о биологическом оружии «в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».
Напомним, в конце октября российская сторона направила жалобу председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что проект российской резолюции включает выезд экспертов на место для расследования.
СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства – участников конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
В Белом доме заявили о желании решить конфликт на Украине переговорами с позиции силы
Белый Дом: США хотят переговорного решения конфликта на Украине после успеха на поле боя
Вашингтон не ищет конфликта с Россией и хочет переговорного решения конфликта на Украине, но после успеха на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Цели президента были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один», – передает его слова РИА «Новости».
В числе других задач он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы Киев пришел к переговорному процессу в наиболее выгодном положении. «Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло», - сказал Кирби.
Кирби добавил, что США не стремятся к смене власти в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
В США поставили украинский флаг в один ряд с ЛГБТ-символикой
Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
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Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.
В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.
Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.
Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.