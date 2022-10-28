Участники акции «Мы вместе. Дети» отправили свыше 270 тыс. писем российским военным

Российские военные, участвующие в спецоперации, получили свыше 270 тыс. детских писем, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Уже более 270 тыс. писем участники «Мы вместе. Дети» направили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане. Или очень часто висят рядом со спальным местом просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого защищают», – цитирует Кириенко ТАСС.

Кириенко добавил, что более 100 тыс. писем уже доставлены на передовую Народным фронтом и штабами «Мы вместе».

Также Кириенко сообщил, что более 60 тыс. школьников из новых российских регионов – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – приняли участие в конкурсе «Большая перемена» (проект АНО «Россия – страна возможностей»).

«У нас более 60 тыс. ребят из четырех новых российских регионов участвовало. <...> Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали еще в прошлом году, тогда еще не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали», – добавил он.

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 – ученики 11-х классов и 300 – ученики 9–10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9–10-х классов – по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.