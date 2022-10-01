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Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
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Решение о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, оно позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией, отметил Песков. По его словам, чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В пятницу Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что этот выбор – это неотъемлемое право жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По словам главы государства, за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история: «Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе
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Россия сделает все возможное, чтобы привести в чувства горячие головы в западных страх, которые пытаются «закрывать свои дыры» за счет грабежа других государств, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин отметил, что для того, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, Западу нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры, передает ТАСС.
Он указал, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Путин: Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям
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Президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых регионов в состав России заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям.
«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Глава Запорожской области Балицкий: Из новых регионов в России создадут федеральный округ
Новый федеральный округ появится в России, в него включат четыре новых региона, заявил руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Планируется создать новый федеральный округ, его название и все «остальные моменты» сейчас проходят обсуждение, заявил Балицкий, передает РИА «Новости».
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Социолог Потуремский: Путин точно объяснил суть нашего конфликта с коллективным Западом
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Россия как уникальная цивилизация имеет право на суверенитет, русские имеют право жить на своей территории так, как хотят. Попытки навязать нам чужую волю, сломить не увенчаются успехом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя выступление Владимира Путина на церемонии подписания документов о вхождении в состав РФ новых территорий.
«Главной в речи президента мне показалась тема восстановления исторической справедливости. Из уст президента прозвучала цитата одного из наших философов. Воспроизвожу по памяти: «Если я русский, то я люблю по-русски, я живу по-русски» – это наша ключевая ценность, ключевая позиция», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
«Главным вопросом было то, как России отнестись к итогам референдумов в четырех регионах: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Это ключевая вещь. Путин объяснил, почему для нас это такое долгожданное событие – появление новых субъектов в составе РФ. Он очень точно по пунктам, скрупулезно объяснил нашу позицию и дал оценку происходящему на Украине, объяснил, в чем суть нашего сегодняшнего конфликта с коллективным Западом», – пояснил Потуремский.
В пятницу президент Владимир Путин принял участие в церемонии подписания
договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. На церемонии он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда. «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», – подчеркнул президент.
23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Участники голосования подавляющим большинством высказались за вхождение в состав России.
Осенний призыв на военную службу перенесли на месяц
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Осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре, говорится в указе президент России Владимира Путина.
В документе на официальном портале правовой информации говорится, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
При этом там отмечается, что увольнение со службы по призыву тех, у кого срок этой службы истек, должно произойти с 1 октября.
Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
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Западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все, заявил президент России Владимир Путин.
«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать – по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – приводит слова президента РИА «Новости».
Западные страны готовы разрушать целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу. Западу не нужна Россия, она нужна нам, сказал Путин.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Путин: США единственные в мире дважды применили ядерное оружие
США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие против другой страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин напомнил, что США стали единственной страной в мире, дважды применившие ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки, тем самым создали прецедент, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей.
Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
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Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
Российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Путин призвал Украину незамедлительно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую она развязала еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров, передает ТАСС.
Президент отметил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
Ранее сообщалось, что украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с Россией, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции.
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Путин в поздравлении Си Цзиньпину сказал, для чего объединились Россия и Китай
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму китайскому коллеге Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом и отметил, что Россия и Китай объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка.
По словам Путина, общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна, пишет Путин в телеграмме (текст опубликован на сайте Кремля) к китайскому лидеру, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Путин отметил, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях, объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам, подчеркнул глава российского государства.
Президент России подтвердил готовность к продолжению диалога с председателем КНР и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов в проведении предстоящего, XX съезда КПК, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.
Об образовании Китайской Народной Республики торжественно объявил 1 октября 1949 года лидер китайской революции Мао Цзэдун в ходе специальной церемонии на площади Тяньаньмэнь. В декабре того же года коммунистическое правительство провозгласило 1 октября государственным праздником.
Путин: Россия не стремится к восстановлению Советского Союза
Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно, заявил в пятницу российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
По словам президента, Советского Союза нет, прошлого нет, и России сегодня это уже и не нужно, передает ТАСС.
Путин напомнил, что в 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Глава государства подчеркнул, что это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Он добавил, что когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, поставили народы просто перед фактом, «они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет».
Также российский лидер указал, что за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – общая судьба и тысячелетняя история. По его словам, эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не может в нас уничтожить.
Путин подчеркнул, что по этой причине и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
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Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади
Президент России Владимир Путин пришел на концерт после церемонии принятия в состав страны ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
На церемонии принятия регионов президент выступил с речью, где заявил, что Россия готова возобновить переговоры с украинской стороной, но не станет обсуждать выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий, они становятся россиянами, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны»
Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
«Мы всегда будем помнить героев «Русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики «Одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои великой России», – сказал Путин.
«И прошу почтить их память минутой молчания», – добавил президент.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: Последние руководители СССР развалили нашу великую страну
Президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов напомнил о референдуме 1991 года о сохранении Советского Союза: вопреки воле миллионов людей, развалили нашу великую страну.
Путин заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
«Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Путин призвал к консолидации всего российского общества.
До этого Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
-
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