Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва

Решение о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, оно позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией, отметил Песков. По его словам, чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.

Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.

Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

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