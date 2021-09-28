Синоптики предсказали «репетицию зимы»

Скоро в некоторых российских регионах начнутся мощные метели, это будет своего рода «репетиция зимы», заявили в центре «Фобос».

В сообщении на сайте «Фобоса» говорится, что, например, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег.

Также во вторник вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер – до 15–20 метров в секунду.

Кроме того, могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.

Метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям.

Между тем вечером 27 сентября в Белорецком районе Башкирии уже прошел сильный снегопад, стихия парализовала движение: автомобили и фуры не могли побороть рыхлый снег и образовавшуюся гололедицу, передает «Комсомольская правда».

Видео с автодороги Абзаково – Белорецк опубликовали водители, оказавшиеся в западне. На кадрах записи видно, что десятки машин буксуют и едва сдвигаются с места, уходя в занос. Людям приходится руками толкать транспорт в гору.

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что гололедица возникла не только в Белорецком, но и в Учалинском и Абзелиловском районах: «При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, без особой надобности воздержаться от поездок. Сцепление колес с дорожным покрытием сильно ухудшается, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, при неправильном выборе скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно».

Также во вторник в Челябинской области спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе – на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала 10 сантиметров, передает РИА «Новости».

«Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было», – рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда центрального пункта пожарной связи Магнитогорского гарнизона Алексей Ишмаметьев.

Он уточнил, что они не смогли проехать участок дороги из-за летней резины, хотя снега было мало. Машины отбуксировали на трассу, где они продолжили маршрут, всего помощь оказали пассажирам и водителям 20 транспортных средств. Для устранения снежного затора привлекли четыре единицы техники, работы по расчистке завершены.

Напомним, в воскресенье желтый уровень погодной опасности объявляли в Москве.

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