Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Кабанова

Киевский районный суд Симферополя арестовал по делу о хищении более 57 млн рублей экс-зампреда Совета министров Крыма Евгения Кабанова, который курировал Федеральную целевую программу социально-экономического развития.

«Избрать Кабанову Евгению Константиновичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 22 ноября», – сказал судья Денис Диденко, передает РИА «Новости».

Под арест на два месяца отправлен также бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Как сообщил следователь в ходе заседания, Кабанов, Храмов, а также генеральный директор компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев, действуя в группе, украли эти деньги из бюджета.

ФЦП развития Крыма до Евгения Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.

Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

Ранее стало известно, что отправленный недавно в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан.

Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. По данным источников, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.

Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Кабанов может быть причастен к хищению денег при строительстве школ и детских садов.