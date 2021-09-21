Производители микросхем хотят защитить российский рынок электросчетчиков от иностранцев

«Отсрочка до 2023 - 2024 года необходимости использования отечественных интегральных микросхем приведет к потере этого рынка на три года, простаиванию производственных площадей предприятий микроэлектроники, продолжению стагнации отрасли». Такими словами отраслевые эксперты комментируют озвученные правительством планы, касающиеся производства микросхем для устройств, которые использует каждая квартира – электросчетчиков.

Риски представители отрасли видят в отсутствии штрафов за нарушение нормы за неиспользование российских электросчетчиков. Сама норма об ответственности установлена в федеральном законе об энергетике (в редакции закона от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ). Согласно этому закону, доступ к минимальным функциям интеллектуальных систем учета поставщики должны обеспечить с 1 января 2022 года. Привлечение же ответственности за нарушение норм осуществляется только с января 2023 года. Но и здесь наступают определенные сложности, так как в норме закона об ответственности идет отсылка к постановлению правительства № 890, в котором ничего не сказано ни о штрафах, ни об ответственности. Другими словами, нормативы о штрафах в постановлении №890 появятся только с 2023 года, при этом нет никакой ясности о том, какие это могут быть штрафы, и какая ответственность.

«Российская отрасль микроэлектроники ожидает крупного госзаказа, который позволит предприятиям заработать и развиваться, – говорит генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько. – Приборы учета электроэнергии – практически «первая ласточка» регулируемых закупок, элементная база для которой разработана и выпускается отечественной электронной промышленностью. Ключевые игроки уже долго живут в парадигме того, что есть первый достаточно крупный заказ гражданской продукции с гарантированным спросом. Ранее принимаемые решения по обеспечению гарантированного заказа отечественной микроэлектроники, несмотря на самый высокий уровень контроля, к практическим заказам не привели».

Отечественные производители микроэлектронной продукции заявляют, что готовы начать крупномасштабное производство интегральных схем для приборов учета. В России уже серийно выпускаются изделия микроэлектроники, которые замещают примененные в электросчетчиках иностранные аналоги. Однако если ранее принятые условия по госзаказу электронных компонентов будут пересмотрены, это, как считают производители, нанесет удар по перспективам импортозамещения электронных компонентов в целом.

«В этом сегменте есть возможность использовать российскую компонентную базу уже сейчас, мы со своей стороны готовы сотрудничать со всеми заинтересованными организациями, чтобы этот процесс ускорить и готовы при необходимости масштабировать свое производство», – считает заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон» Евгений Кузьмин.

«Отсрочка до 2023 - 2024 года необходимости использования отечественных интегральных микросхем приведет к потере этого рынка на три года, простаиванию производственных площадей предприятий микроэлектроники, продолжению стагнации отрасли, – говорит Куцько. – А через локализацию счетчиков мы, наоборот, можем выйти на устойчивое развитие микроэлектронной отрасли. Если сейчас потребности в этой номенклатуре исчисляются десятками – сотнями тысяч штук в год, то только рынок приборов учета обеспечит годовые потребности в миллионах – десятках миллионов штук».

Эксперты полагают, что отечественная промышленность способна справиться со столь крупным заказом, в том числе предоставив конкурентоспособные цены.

«Цена микросхем напрямую зависит от объемов заказываемых партий, и при заказах в сотни тысяч – миллионы штук стоимость будет стремиться к иностранным аналогам, либо хотя бы приемлемой для производителей счетчиков цене, – уверяет Куцько. – Но кроме того, есть еще вопросы программного обеспечения, САПРов, математических моделей элементной базы, которые хоть и решаемы, но тоже сильно влияют на привлекательность применения отечественной микроэлектроники. Поэтому я считаю, что очень важно государственное регулирование в данном вопросе». Что касается самой возможности производства в таком масштабе, то, по словам эксперта, под эгидой Минпрома России проводились исследования по возможности удовлетворения спроса. «На сегодняшний день возможности производств позволяют произвести требуемое количество изделий в необходимый период», – считает Куцько.

Ранее стало известно, что представители российской отрасли электронных компонентов обратились в Минпромторг РФ с просьбой пересмотреть появившиеся изменения в постановление правительства № 719. Под обращением подписались, в частности, представители «Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» (АКРП) и «Опоры России». Измененное постановление предусматривает отсрочку до 2024 года необходимости использования отечественных интегральных схем в приборах учета – например, счетчиках электроэнергии. В настоящий момент эти электронные схемы поставляются в Россию из-за рубежа, в частности, из Китая.