Политолог указал на предвыборный популизм КПРФ в теме пенсионной реформы В «Единой России» предложили программы подготовки кадров в медицине 2 сентября 2021, 16:45 В систему российского здравоохранения нужно включить программу удержания врачей в удаленных регионах, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе консилиума на площадке «Единой России». Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов – разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации, сообщается на сайте ЕР. «Студентов, которые у нас учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в скорой помощи, потому что должности медсестры там нет. Предлагаю рассмотреть вместе с министерством возможность после четвертого курса аттестовывать студента и давать право работать в качестве фельдшера «скорой», – сказал он. Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов. «Меры пока недостаточны, их нужно развивать», – указала она. Снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников, считает директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «Мы вместе» Юлия Саранова. Она отметила, что врачи из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах – в результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях. Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор». «У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтоб в программе появились городские поселения», – сказала она. Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах. «И предлагаю рассмотреть возможность для ребят первого и шестого курса медвузов участвовать в программах по работе в ковидном госпитале», – добавила она. Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям. «Считаю важным наличие лабораторий, научных центров в каждом учебном заведении. Также должно быть серьезное взаимодействие с теми, кто разрабатывает препараты», – сказал он. Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко. Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов. По предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.

Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Названы страны, откуда распространяются фейки о выборах в РФ 31 августа 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

С начала июля в Общественной палате России зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО, сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член ОП России Екатерина Мизулина. «К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков», – сообщила она в ходе прошедшей во вторник в Общественной палате презентация мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов. «С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО – Польши, Латвии, а также с территории Украины», – сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится. В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «точек роста и запуска фейков не так много». «Есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», – рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями. По словам Малькевича, «фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача – посеять панику». «Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», – заключил он. Александр Малькевич также сообщил, что ОП выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП России Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи. «Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент [аудитории]. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму», - отметил он. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: «Единая Россия» подготовила 95 тыс. наблюдателей, ЛДПР вспомнила покупку Прибалтики 31 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Айнура Алиева

В «Единой России» пообещали направить на избирательные участки почти 100 тыс. наблюдателей. В ЛДПР напомнили о том, что Прибалтика в начале XVIII века была куплена Россией «навечно», поэтому нашу страну нельзя обвинять в «оккупации». В Партии пенсионеров возмутились тем, что бюрократия пытается урезать социальные гарантии рядовых граждан. «Единая Россия» собирается направить на избирательные участки около 95 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Партия провела три этапа обучения, чтобы «каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе», цитирует Ревенко ТАСС. По его словам, деятельность наблюдателей будут контролировать 10 тыс. активистов. Прибалтика была навечно включена в состав Российской империи – на основании Ништадтского мирного договора, заключенного со Швецией 30 августа 1721 года по итогам Северной войны. Этот исторический факт напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на круглом столе «300 лет вступления Прибалтики в Россию» в Институте мировых цивилизаций. «Нас изображают оккупантами – с момента вхождения Прибалтики в состав Российской империи. Мы же вас не брали. Шведский король уступил нам земли, населенные разными народами», – цитирует парламентария Eurasia Daily. Жириновский напомнил, что наша страна купила эти территории, – и «в договоре было указано, что эти земли входят в состав Российской империи навечно». В Партии пенсионеров заявили, что бюрократия всех уровней ведет курс на урезание социальных льгот, причем делает это постепенно и поэтапно, во избежание общественного недовольства. Об этом заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. По словам Казакова, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. Защитить интересы этих групп поможет Социальный кодекс, проект которого недавно был разработан в партии, добавил он. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что количества наблюдателей, о котором сообщили в «Единой России», вполне достаточно для обеспечения прозрачности выборов по всей стране. «Участков у нас примерно 90 тыс. По одному наблюдателю на участок. Плюс один наблюдатель в каждом регионе, в общественных палатах тоже будут сидеть по два-три наблюдателя», – перечисляет политолог. Цель такой инициативы – защитить результаты партии в день выборов и легитимность голосования в целом, напоминает он. «Никто и не говорит, что сама по себе подготовка такого большого количества наблюдателей поднимет рейтинг партии. Но это нужно делать, чтобы у тебя не украли победу, чтобы не было сомнений в чистоте кампании», – подчеркнул Данилин. «Это стопроцентное попадание. Именно так и рассуждают последователи ЛДПР», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя выступление Жириновского по поводу истории вхождения Прибалтики в состав России. «Это абсолютно в его стиле, и такая риторика Жириновского нравится его электорату. Власти Прибалтики занимают яркую русофобскую позицию, причем год от года эта позиция становится все более радикальной. В этих условиях риторика лидера ЛДПР найдет свою аудиторию. Правда, сомневаюсь, что Жириновский таким образом сможет привлечь к себе новых избирателей». Инициативу Партии пенсионеров обуздать бюрократию с помощью Социального кодекса Григорьев оценивает как совершенно логичную. «С точки зрения партийной идеологии это правильный подход. Не уверен, что идея реализуема на практике, но в любом случае она соответствует курсу на социальную поддержку пенсионеров, за которую и выступает эта политическая сила. И электорат такие лозунги воспримет вполне естественно. Некоторый элемент антибюрократической фронды свойственен всем нашим партиям», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Доступ к видеонаблюдению за выборами будет возможен более чем через 50 тыс. аккаунтов 30 августа 2021, 17:55

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Масштаб охвата видеонаблюдения на избирательных участках – беспрецедентный. Это в общей сложности более 96% избирательных комиссий. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов», – сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в понедельник на заседании ЦИК, посвященном видеонаблюдению. В обсуждении новшеств также участвовали представители Минцифры и «Ростелекома». На предстоящих выборах в Госдуму видеофиксация будет происходить непрерывно – в течение всех трех суток (17, 18 и 19 сентября), в течение которых будет идти голосование. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Непрерывная запись будет вестись в течение более чем 70 часов», – уточнила она. Срок хранения видеозаписей будет увеличен до одного года – для сравнения, после предыдущих думских выборов 2016 года срок составлял несколько месяцев. «Видеотрансляция предусматривает возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи – так, чтобы существовала возможность оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения», – отметила Памфилова. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов без учета Москвы, сообщила Памфилова. Она пояснила: эти данные о числе аккаунтов получены, «исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву – у них своя система наблюдения». «В Москве с 2012 года организовано тотальное видеонаблюдение – 97% участков оснащены камерами. Видеонаблюдения нет при голосовании в СИЗО, больницах, роддомах и определенных войсковых частях, связанных с государственной тайной», – со своей стороны уточнил данные по столице приглашенный на заседание ЦИК зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Глава ЦИК разъяснила, кому предоставляется право вести видеонаблюдение. Во-первых, это кандидаты и партии – их центральные органы и региональные отделения. Во-вторых, это, собственно, избиркомы всех уровней, «где также присутствуют и представители от политических партий». Кроме того, начиная с выборов-2021 доступ к трансляциям получили федеральный уполномоченный по правам человека и региональные омбудсмены, а также члены президентского Совета по правам человека. Наконец, но не в последнюю очередь, чистоту голосования будут отслеживать центры общественного наблюдения (ЦОН) в регионах. Они будут организованы во всех субъектах Федерации, пояснила Памфилова. В ЦОНах любой желающий после необходимого обучения сможет принять участие в видеонаблюдении. Региональные ЦОНы будут работать в составе общественных штабов: круглосуточно и до подписания последнего протокола, в свою очередь подчеркнул Максим Григорьев, глава координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием. «Мы планируем максимально широко раскрыть двери и просим желающих участвовать в работе ЦОНов направлять заявки в региональные общественные палаты, – рассказал Григорьев. – Формы заявок в ближайшее время будут представлены в каждом регионе. Отдельно и специально мы приглашаем представителей СМИ». «В Пермском крае помимо краевого центра видеонаблюдения мы откроем его филиалы в десяти крупных городах, это позволит нам обеспечить максимальный контроль за выборами», – рассказал зампредседателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. По его оценке, в обществе наблюдается значительный интерес к наблюдению за голосованием. Люди понимают, что избирают парламент, роль которого будет существенно выше после принятия поправок в конституцию, подчеркнул Мухин. «Борьба идет очень острая на всех уровнях, не только на федеральном, – отметил заглавы региональной ОП. – Так, в региональных выборах в нашем крае участвуют 10 партий. И понятно, что при таком количестве участников, при такой конкуренции запрос на полноценный общественный контроль очень высокий – и кандидаты, и партии будут вести свое наблюдение, и общественность». Обучение видеонаблюдателей во всероссийском масштабе начнется 6 сентября в специальном разделе на портале госуслуг, пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов. «На сайте в разделе «Обучение» будут размещены разъясняющие видеоролики, инструкции, материалы, которые позволят всем представителям политических партий, уполномоченным по правам человека, членам избирательных комиссий эти материалы и ролики освоить и быть уверенным пользователям портала видеонаблюдения», – рассказал замминистра цифрового развития. «К нам приедут значительное количество зарубежных наблюдателей», – отметила Памфилова. «И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах», – подчеркнула руководитель ЦИК, обращаясь к Григорьеву. Уже к 8 сентября компания «Ростелеком» рассчитывает завершить монтаж видеокамер на участках, сообщил президент компании Михаил Осеевский. «Это почти 100 тысяч камер», – подчеркнул руководитель «Ростелекома». К 15 сентября планируется завершить техническое оборудование ЦОНов, добавил Осеевский. Что касается представителей партий, то из 2050 выдвиженцев-одномандатников уже 95% – 1948 кандидатов – открыли доступ к личному кабинету на портале госуслуг, со своей стороны сообщил Качанов. Менее дисциплинированными, по его словам, оказались партии – участницы выборов: аккаунты пока есть лишь у четырех из 14 партий. И всего лишь у 6% региональных партийных отделений оформлен доступ к «Госуслугам», – отметил Качанов. В этой связи замминистра призвал партийцев поторопиться. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров 31 августа 2021, 19:53 Текст: Наталья Макарова,

Рафаэль Фахрутдинов

Надо потратить выделенные президентом 24 миллиарда рублей не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы защиты лесов от пожаров, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Денег, которые ранее выделялись для предотвращения и тушения пожаров, оказалось недостаточно, – размер площади сгоревших в Якутии лесов это показал, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Решение президента выделить дополнительные 24 миллиарда дает надежду на то, что мы сможем довести защиту лесов до надлежащего уровня. Но надо потратить дополнительные миллиарды не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы. Заявленная Путиным сумма позволяет нам надеяться, что этот технологический скачок будет сделан», – уверен эксперт. Расулмухамедов также считает, что необходимы более глобальные инициативы, например – создать международные силы по борьбе с пожарами. «Мы могли бы тушить пожары за рубежом в том числе и на деньги Запада. У России в этом деле – самая высокая репутация в мире. Мы уже обратились в ООН с предложением создать Международный центр по борьбе с пожарами. Это становится важной частью климатической повестки, в которой Москва может выступить лидером с точки зрения техники, опыта и мониторинга», – пояснил Расулмухамедов. Во вторник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Его участники обсудили меры по усилению защиты лесов от пожаров, о которых президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». По словам президента, на эти меры будет выделено дополнительно 24 млрд рублей. Как сказал на заседании комиссии первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Минприроды уже разработало новую методику распределения средств в области лесного хозяйства, которая поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. По словам Валуева, очень важна роль профилактики пожаров. «Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы», – подчеркнул депутат. Он добавил, что военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии. Депутат также напомнил, что в восстановительных работах на месте пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В заседании приняла участие и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. При этом, помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение, добавила Кузнецова. «Безусловно, первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – отметила омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает омбудсмен. Расулмухамедов согласился с доводом Кузнецовой о том, что нужно распределять деньги на борьбу с пожарами исходя не только из размера лесных массивов. «Масштабность пожаров в Якутии стала следствием нападения шелкопряда, резко ослабившего возможности леса сопротивляться огню. Действительно, при распределении средств нужно исходить из условий каждого региона, которые далеко не всегда коррелируют с площадью», – детализировал замглавы Всероссийского общества охраны природы. «Как один из руководителей крупнейшей волонтерской организации в стране, я согласен и с тем, что бюрократические препоны вызывают нарекания. Не нужно собирать много бумажек, чтобы добровольцы могли начать спасательную операцию. Нужно сокращать бюрократию при допуске волонтеров в зоны ЧС. Впрочем, это не должно приводить к обходу требований, предъявляемых к квалификации и опыту добровольцев. Нужно помнить, что неквалифицированный волонтер порой занимает место профессионала, способного оказать более эффективную помощь», – считает Расулмухамедов. Профессионалы с осторожностью относятся к большому количеству волонтеров в зоне пожаров или наводнений, если ситуация там становится неуправляемой, признался он. «В любой сложной ситуации все службы и волонтеры должны неукоснительно подчиняться единому центру управления, штабу, сформированному местными властями или МЧС. Иначе есть опасность, что придется спасать самих волонтеров», – объяснил руководитель общества охраны природы. Кузнецова назвала первую пилотную область для реализации проекта «Социальный навигатор» 30 августа 2021, 20:28 Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор», заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. При использовании цифровых технологий в работе ведомств людям важно получать живую обратную связь о том, как идет работа с их проблемами, отметила она в ходе общения с журналистами по итогам встречи с родительской общественностью, руководителями образовательных учреждений, представителями НКО в Ростовской области, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Мы обсудили вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. Эти темы касаются и многодетных, и молодых семей, семей, нуждающихся в той или иной форме поддержки. Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку. Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме «одного окна», когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку», – сказала омбудсмен. Кузнецова подчеркнула, что будет отслеживаться и качество предоставления такой помощи. «В Ростовской области очень много практик, предложений, проектов, которые уже сегодня помогают детям здесь и за пределами региона. А, значит, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне», – добавила она. По мнению детского омбудсмена, не менее важно развивать формы ранней поддержки и помощи, когда можно буквально не допустить наступления инвалидности того или иного ребенка. В ходе встречи Кузнецова также предложила тиражировать опыт региона по ранней диагностике патологий у детей. Это поможет выявить первые симптомы и передать детей на более глубокие обследования. Такой подход создаст возможности для сохранения здоровья большего количества детей, считает детский омбудсмен. Ранее она отмечала важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. Ранее по предложению президента Владимира Путина Анна Кузнецова была включена в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. «Единая Россия» опубликовала народную программу, которую приняли на Съезде 24 августа. С ней партия идет на выборы депутатов Госдумы. Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. В первом разделе в числе других инициатив говорится о создании службы помощи семьям с детьми по принципу «одного окна» («социальный навигатор»). В Госдуме заявили о формирующих негативное отношение к выборам компьютерных играх 30 августа 2021, 18:35 Политтехнологи за рубежом применяют метод геймификации для формирования негативного отношения молодежи к выборам в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «В 2019 году, в момент начала работы комиссии, мы стали свидетелями публикации призывов выйти на незаконную акцию в единый день голосования: «Разбуди меня в 08.09. Я в игре». Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались в «группах смерти «Синий кит» и других», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Результатом таких «игр» несколько лет назад стали детские самоубийства, указал Пискарев. Сервера с таким контентом создаются и размещаются за пределами России, добавил он. Глава комиссии пояснил, что для воздействия на молодежь сегодня применяют и онлайн-игры, в них «закладываются установки, которые будут определять будущее поведение подростков». «В частности, игры, пропагандирующие массовые беспорядки в связи с выборами, призывающие к нарушению избирательного законодательства, распространяются известными СМИ», – подчеркнул Пискарев. По его словам, целью подобных игр является склонение молодежи к «негативным последствиям выборов». «Используемые при этом технологии преследуют цель вызывать возмущение, страх и, как итог, – агрессию. И это нам подтвердили психологи», – заключил он. В Партии пенсионеров предложили Социальный кодекс для регуляции социальной сферы 30 августа 2021, 17:05 Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса, регулирующего и структурирующего социальную сферу, заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе заседания круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. «Социальные обязательства развитого государства должны не только неукоснительно исполняться, но и расширяться, становиться все более широкими и всеобъемлющими. Поэтому в России необходимо создание Социального кодекса, – приводятся слова Казакова на сайте партии. Он убежден, что социальная сфера имеет для современных общества и государства основополагающее значение. Однако правовые нормы, регулирующие ее, никак не структурированы, нигде не объединены, существуют независимо друг от друга. «Зачастую о существовании некоторых положений не знают даже субъекты, которых они непосредственно касаются. Самой такой сферы, как социальное право, в России не существует», – сказал Казаков. «Также следует признать, что наши чиновники и законодатели привыкли решать проблемы ограниченности бюджетных средств за счет первоочередного сокращения социальных статей. Это не дает сиюминутного видимого положительного эффекта, требует значительных регулярных расходов, часто затрагивает очень узкие и немногочисленные социальные группы, которыми, с точки зрения чиновников, можно пренебречь», – добавил он. По мнению Казакова, сегодня бюрократия всех уровней во избежание общественного недовольства осуществляет урезание (оптимизацию) социальных льгот не одновременно, а постепенно, поэтапно. Отменяются или изменяются отдельные документы, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. «Власть сменяема, и новый чиновник, пришедший на место предыдущего, вновь по неумолимой административной логике встанет перед соблазном сэкономить на социальной сфере, а моральных оснований отказаться от реформ у него уже нет. Не он ведь обещал, а кто-то когда-то. Он, может быть, об этих обещаниях и не знает», – пояснил свою точку зрения спикер. Партия пенсионеров убеждена, что закрепление всех социальных выплат и льгот в едином документе – Социальном кодексе – затруднит попытки уменьшения социальной защиты населения. Изменить единый кодифицированный закон гораздо сложнее, чем незаметно скорректировать несколько малоизвестных разрозненных нормативных актов, зачастую просто ведомственных инструкций, подчеркивают в политическом объединении. Особенную значимость будет иметь то, что каждый получит возможность без приложения сверхусилий сравнить изменение объема социальных льгот на любом временном промежутке. «Даже сам по себе факт изменения именно кодекса, тем более социального (а не одного из тысяч законов и подзаконных актов), – это действие, которое будет привлекать внимание как средств массовой информации, так и общества в целом. В такой ситуации принятие необдуманных решений со стороны законодательной и исполнительной власти будет затруднено. Принимаемые решения получат широкое общественное обсуждение и станут более выверенными», – указал Казаков. По его словам, зафиксированное в Конституции определение Российской Федерации как социального государства ни в коем случае не может означать замороженное статичное положение. Чем больше развивается общество и государство, тем сложнее его структура, тем больше в нем социальных групп, тем более совершенной и разнообразной должна быть социальная политика. Отсутствие развития социальной системы означает стагнацию во всех сферах жизни, прежде всего в экономике. «Социальная политика – это мощнейший инструментарий взаимодействия власти и общества. Его можно и, более того, жизненно необходимо использовать. Сегодня же мы находимся в положении врача, который потерял стетоскоп, шприц взял не того размера, а скальпель забыл дома. Социальная система государства - это не абстрактное понятие и не узко понимаемая в бытовом сознании банальная помощь обездоленным, а, главным образом, инструмент взаимодействия государства и общества. Это практический инструмент непосредственного воздействия на экономику, демографию, межнациональные отношения, на все сферы жизни», – сказал политик. Участники круглого стола поддержали точку зрения Партии пенсионеров о том, что социальная политика в регионах России юридически оформлена еще хуже, чем на федеральном уровне. По их мнению, зачастую социальные программы действуют на основе некой традиции или вообще устных распоряжений. Несмотря на то, что необходимость в таких документах на местах осознается давно, сама разработка с нуля единой системы социальной поддержки неподъемна для большинства субъектов Российской Федерации. Принятие же региональных социальных кодексов по образцу уже разработанного и принятого государственного будет естественным процессом и не займет много времени, особенно если будет поощряться из центра. Лавров и Турчак заявили о значимости для России завета Александра Невского 1 сентября 2021, 15:11 Министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приняли участие в открыли памятника Александру Невскому на территории МГИМО. «Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память – «Не в силе Бог, а в правде». И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима», – цитирует Турчака сайт ЕР. «Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики», – добавил глава МИД Лавров. Турчак признался, что Александр Невский для него – это «личная страница в истории», как для уроженца Ленинграда, где покоятся мощи князя. «Вторая моя родина – Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из тяжелейших битв и победил в ней. Через полторы недели наш президент [Владимир Путин] будет открывать в этом месте монументальную композицию «Александр Невский с дружиной», – сказал секретарь генсовета Единой России. Лавров отметил, что князь Александр Невский был великим государственным деятелем, который думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, сочетая при этом в себе качества полководца и дипломата. По мнению Лаврова, князь умел находить баланс интересов, которые устраивали его и партнеров. «Сегодня именно эта задача подчеркивается нами как неизбежный результат всех перипетий на международной арене. Нас пытаются с Запада раздражать, нервировать, выводить из равновесия, но в отличие от времен Невского, с юга и востока тылы прикрыты, но и они подвергаются новым испытаниям. Это не наш выбор – имею в виду противостояние, которое разворачивается на западном направлении. Нам партнеры говорят: мы готовы общаться и сотрудничать там, где нам выгодно и только, если вы измените свое поведение», – указал он. Памятник Александру Невскому установлен на территории храма при Московском государственном институте международных отношений. Право открытия было предоставлено кадетам, наиболее отличившимся в учебе. После освящения памятника Лавров и Турчак вместе с другими почетными гостями возложили к нему цветы. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы-2021: Лавров объяснил позицию по Сталину, «зеленые» встали на защиту волжской поймы 1 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Сергей Лавров назвал честью для себя присутствовать в списке единороссов, а попытки приписать ему сталинистские взгляды охарактеризовал как «подлые». В КПРФ назвали ЕГЭ вредным для детской психики. «Зеленая альтернатива» потребовала остановить строительство автотрассы в заповеднике «Волго-Ахтубинская пойма». Глава МИД Сергей Лавров ответил на вопрос, почему он решил войти в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости». «Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики», – пояснил Лавров. Кроме того, глава российской дипломатии прокомментировал попытки оппозиции приписать ему оправдание преступлений сталинизма. «Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», – отметил глава ведомства. Накануне на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны Лавров сказал, что нападки на Сталина «как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после нее – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны». Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о вреде единого государственного экзамена для детской психики, сообщает ТАСС. По словам лидера КПРФ, система ЕГЭ не дает возможности ребенку расти. «Надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не дает возможности ребенку развиваться», – заявил Зюганов. КПРФ последовательно выступает за отмену обязательности ЕГЭ, это положение входит в программный законопроект коммунистов. Выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, подчеркивают в партии. «Зеленая альтернатива» решила поддержать экоактивистов, которые пытаются остановить строительство трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», сообщает «Ридус». Как заявил ведущий эксперт партии Александр Долгушин, строительство приведет к неминуемой гибели поймы. «На крайние меры в виде установки палаточного лагеря» людей подтолкнули активные действия по строительству магистрали через заповедник, имеющий международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, заявили в партии. По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, идея включить двух наиболее популярных министров в первую пятерку «Единой России» технологически абсолютно продумана. «Лавров и Шойгу – два человека, ответственных за внешнюю политику, а большая часть избирателей считает, что в сфере внешней политики нынешняя власть очень успешна», – сказал политолог. Что касается истории со Сталиным, то она могла навредить Лаврову, считает эксперт, поэтому главе МИДа нужно было сделать дополнительное заявление по этому поводу – оперативно отреагировать на ситуацию. «Нужно было уверенно удерживать лояльный электорат. Необходимо было послать четкий сигнал либерально-консервативному избирателю о том, что возврата к реакции или к некоему репрессивному государству не будет», – пояснил эксперт. Комментируя требование Геннадия Зюганова об отмене единого государственного экзамена, политолог напомнил, что ЕГЭ пользуется в обществе очень неоднозначной репутацией. «Цифры по ЕГЭ достаточно жесткие. Родительское сообщество разделено по этому вопросу пополам. Поэтому ход Зюганова больше похож на некое «удержание рамки». Коммунисты выступают против всего, что предлагают нынешние власти. Они «прокачивают» образ главной альтернативы единороссам. С такой точки зрения логика в этом выступлении есть. Одна инициатива по ЕГЭ сама по себе ничего не дает. Зато технология постоянного оппонирования власти по всем направлениям вполне укладывается в общую логику КПРФ», – отметил Минченко. Что касается решения «зеленых» выступить против строительства новой автотрассы в бассейне Волги, то такой предвыборный ход вряд ли окажется успешным, полагает эксперт. «Проблема «Зеленой альтернативы» в том, что в избирательном бюллетене окажется две партии с экологической повесткой. Они вынуждены бороться на одном поле друг с другом. В таких условиях их шансы мизерные. Практически невозможно преодолеть ни пятипроцентный, или даже трехпроцентный барьер. Но феномен активизации «зеленых» в том, что они проводят накачку экологической темы на будущее. Она выстрелит в следующем избирательном цикле», – предположил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Более трети россиян назвали дебаты важным этапом подготовки к выборам 31 августа 2021, 20:12 На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, однако 58% придерживаются противоположного мнения. Роль дебатов обсудили эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом под названием «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Модератором выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение», в котором проводится анализ того, насколько дебаты являются резонансным событием для россиян, сообщается на сайте ЭИСИ. На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты – это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи. Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и интернете с участием представителей политических партий. «На наш взгляд, 17% – это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», – сказал Мамонов. Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов – «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений. Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа россиян от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что дебаты – это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком. «Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США – это профессиональный боксерский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей», – пояснил Кузнецов. Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В Росси нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса», указал он. В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения. Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно. «Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», – сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям. «Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты – это важная часть политической культуры, ее важно развивать», – продолжил он. Сотрудник Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов объяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия». «Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера – это известный эффект и нужно было тренироваться», – заметил он. Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция», – заключил эксперт. Адвокат оценила идею «фильтрации» педофилов во время выборов 1 сентября 2021, 14:26 Текст: Елена Лексина

«Люди, совершившие в прошлом насильственные преступления, не должны находиться у власти», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич. Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, предложил установить жесткую фильтрацию на вход в политическую систему лицам, имеющим судимость по статье о педофилии. «Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, люди с погашенной судимостью за любые тяжкие преступления насильственного характера не должны допускаться до выборов любого уровня», – считает адвокат Сталина Гуревич. «В этом смысле я согласна с инициативой господина Цветкова», – констатировала она. «Но, с другой стороны, если рассматривать избирательное право не только как право быть избранным, но и как право голосовать за других кандидатов, то тут не должно быть исключений для этих граждан», – резюмировала Гуревич. Ранее председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков предложил пересмотреть законодательство Российской Федерации «на предмет интеграции фильтров на вход в политическую систему для лиц, имеющих судимость по «педофильским» статьям». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, «такие граждане, как минимум, должны быть пожизненно лишены пассивного избирательного права». Он привел в пример несколько историй с сокрытием своего криминального прошлого некоторыми кандидатами из партии КПРФ, отметив, что «лица с криминальным прошлым, связанным с педофилией, найдутся и в других партиях». «В настоящее время люди с такой судимостью сохраняют право не только участвовать в политической жизни страны в формате официального членства в зарегистрированных политических объединениях, но даже выдвигаться в качестве кандидатов на выборах народных представителей при условии указания наличия судимости. Даже осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданин может вернуться в политику после истечения определенного срока», – пояснил Цветков. Матвиенко объяснила прогрессивность избирательного законодательства России 1 сентября 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российское избирательное законодательство прогрессивно, оно соответствует всем мировым стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Наше избирательное законодательство объективно сегодня очень прогрессивное, соответствующее всем стандартам. Некоторые оппоненты упрекают нас, что выборы три дня. В Америке месяц выборы идут, электронное голосование, по почте. В каждой стране свои традиции», – цитирует Матвиенко ТАСС. Она отметила, что существует много стран, где выборы длятся несколько дней, поскольку жителям этих государств так удобней. Матвиенко подчеркнула, что в России есть серьезные меры контроля в ходе проведения выборов. Спикер Совфеда убеждена, что сейчас местным властям необходимо убедить людей пойти на выборы. «14 партий участвуют в выборах в Государственную думу. Каждый может найти себе партию, за которую он хотел бы проголосовать», – указала она. По ее словам, с 90-х годов россияне научились «различать обещания от реальных дел». «Надо просто с людьми говорить, никого не сгонять, убеждать, что от их голоса зависит то, какой будет Госдума, какие решения она будет принимать», – сказала она. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Эксперт: Критики умалчивают о фактах улучшения российской избирательной системы 1 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

«Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов», – рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета Виктор Полянский, комментируя возмущение отдельных партий и кандидатов «притеснениями» со стороны органов государства. «Возьмите цифры сравнимых избирательных кампаний по соответствующим стадиям избирательного процесса и посмотрите на показатели конкурентности партийных списков, кандидатов, определите простыми арифметическими действиями показатели «меньше» - «больше» зарегистрированных списков, кандидатов по мажоритарным округам, так называемых «отказников» и т.д. Есть официальная статистика ЦИКа, избирательных комиссий субъектов Федерации. И сразу будет видно, что на федеральных выборах, по сравнению с избирательной кампанией 2016 года, в 2021 году партийная конкуренция выше, а индивидуальное соперничество по мажоритарным округам отражает высокий политический потенциал претендентов на депутатские мандаты (примерно такая же картина и на уровне выборов депутатов законодательных собраний в субъектах Федерации)», – говорит Полянский. По его словам, по одномандатным округам количество отказов в регистрации снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году; также и в отношении партийных списков сократилась доля отказов в их регистрации с 16,7% в 2016 году до 6,7% в 2021 году; если в 2016 году не были зарегистрированы списки четырех партий, то в 2021 году - одной, да и то только потому, что не были представлены все предусмотренные законом документы. В итоге в среднем каждая партия зарегистрировала в 2021 году на девять кандидатов больше, чем в 2016 году. «Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов. Да и серьезных претензий «отказников» к полномочным избирательным органам очень мало. Кроме того, состоявшиеся судебные решения восстановили справедливость и законность по отношению к ряду заявителей в связи с нарушением их права на избрание», – отмечает эксперт. По его мнению, «об этих сторонах избирательной ситуации системные и несистемные критики молчат. Конечно, если показать ситуацию как она есть на самом деле, то сужаются возможности манипулирования обстоятельствами и, как следствие, сознанием избирателей. Но некоторым хочется сформировать представления граждан о сентябрьском голосовании по своей антироссийской матрице». «Отсюда попытки умолчания о серьезном продвижении избирательной системы в части расширения гарантий гласности, открытости выборов, возможностей общественного контроля голосования 17 – 19 сентября – непосредственно на участках и через видеонаблюдение», – заключил Полянский. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Проценко предложил развивать санавиацию в связке с телемедициной 31 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Необходимо развивать санавиацию, а также усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Помочь в разработке программы может региональный опыт, считает он. Речь идет, в частности, об опыте Ханты-Мансийского автономного округа по эвакуации пациентов с использованием вертолетов и опыте мобильных решений, которые позволяют приблизить специализированную медпомощь в отдаленные территории, сказал Денис Проценко в ходе общения с журналистами во время поездки в Югру, сообщается на сайте «Единой России». «То, что мы видим в отдаленных регионах – это своевременная и совершенно необходимая мера. Мы сегодняшнее утро начали с изучения этого опыта, изучения оснащения, логистических решений. Сама по себе санавиация, даже хорошо укомплектованная, отдельно существовать не может. Это, в первую очередь, взаимодействие медучреждений, которые запрашивают эвакуацию, это сложная цепочка, которая здесь (в Югре) реализована», – отметил Проценко. Он также добавил, что параллельно с развитием санавиации необходимо усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины. «Взаимодействие между двумя докторами, в центре которого пациент, которого надо эвакуировать – это комплексная проблема, которую нужно решать. Есть много других проблем – широкополосный интернет, обеспечение спутниковой связью, это то, что требует совершенствования в тот момент, когда будет реализовываться программа постройки и совершенствования новой вертолетной базы, малой авиации. Это вопрос непростой, и примеры его решения, которые мы увидели в Югре – достойны тиражирования», – сказал Проценко. Он также привел в пример уникальную наработку региона в оказании первичной медпомощи – плавучая поликлиника «Николай Пирогов». «Что я называю квалифицированной помощью – не просто приехал врач на теплоходе с саквояжем и фонендоскопом. Это современный медицинский комплекс, где есть стоматолог, ультразвук, узкие специалисты. Сейчас губернатор вышел с практической инициативой, что нужен второй корабль. Я бы хотел эту инициативу поддержать. Но не просто чтобы второй корабль появился в Югре – у нас достаточно много больших рек, а это единственный в мире речной медицинский корабль, который нужно внутренне экспортировать в другие регионы», – заключил главврач больницы в Коммунарке. Напомним, на съезде «Единой России» 24 августа президент России Владимир Путин заявил, что завершено формирование программы обновления российского авиапарка. На нее будет направлено 340 млрд рублей. Они, в том числе, поступят из Фонда национального благосостояния. И помогут решить проблему организации медпомощи в отдаленных территориях, отметил президент. Он поручил «Единой России» учесть вопрос финансирования программы при формировании бюджета.