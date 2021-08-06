В Крыму напомнили Зеленскому об уроках 2014 года Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной 6 августа 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны. По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости». «У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев. Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик. Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».

Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский 5 августа 2021, 11:33

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его «реально задели». Мясников заявил в эфире «Соловьев Live», что обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж «пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов» не оставил его равнодушным. «Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял (...) а сегодня оказывается, что это не мое», – заявил он. Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации. Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова отреагировала на заявление Зеленского о жителях Донбасса 5 августа 2021, 14:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию. «Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны – русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», – написала Захарова в Telegram. Она напомнила, что «несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО». «Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения? … Если одним можно говорить «нам в НАТО», то другим можно говорить вообще все, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», – отметила Захарова. Она также указала, что киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. «Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – заключила она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию 5 августа 2021, 10:50

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. На Украине решили рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии 5 августа 2021, 17:41 Текст: Елена Мирошниченко

Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова. «Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора. Отмечается, что офис ГП намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям». В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным Генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов). В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского 5 августа 2021, 09:07

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, остановить этот «беспредел» может лишь полная смена власти в стране, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить «беспредел» может лишь полная смена нынешней власти – в частности, проведение перевыборов, считает политик, передает РИА «Новости». «Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», – заявил Бойко. Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен «буквально на всё уже довел людей до нищеты». Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, а страна может оказаться на пороге веерных отключений. В ДНР резко ответили на слова Зеленского о Донбассе 5 августа 2021, 14:18

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет «русской территорией». По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. «Это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина», – сказал РИА «Новости» Бидевка. По его мнению, Зеленскому, которого интересуют исключительно территории, удобно говорить, что без Киева в Донбассе не будет цивилизации. «Простите, речь о «цивилизованных» обстрелах? О «цивилизованном» разжигании ненависти к жителям Донбасса? О «цивилизованных» блокадах? Нам такая «цивилизация» не нужна и подавно. В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живет в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь», – добавил Бидевка. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Эксперт: Зеленский перешел к открытому унижению русских на Украине 5 августа 2021, 15:08

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Заявление Зеленского относится к жителям не только Донбасса, но и других регионов страны. Это планомерная политика запугивания русских», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя предложение Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса, не считающих себя украинцами, «искать себе место в России». «Делая такое заявление, Зеленский протранслировал извечную мечту украинских националистов», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Ведь речь идет о выдворении из страны людей, чьи предки потом и кровью отстраивали эти территории. Именно русские столетиями осваивали Крым, Новороссию, Донбасс и Слобожанщину. Это во многом и Киева касается. Наши предки воевали за эти земли и в ходе войн с Турцией, и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную, в то время как предки украинских националистов сотрудничали с Гитлером и сдавали эти территории», – убеждена собеседница. По ее словам, «сегодня националисты и примкнувшие к ним сдают эти земли американцам и европейцам». «Для этого они хотят убрать с территории Украины русских. Но не Зеленскому решать, где жить будут жить русские», – констатировала Шеслер. Собеседница также полагает, что заявление Зеленского относится не только к населению Крыма и Донбасса, но и к жителям других регионов Украины, которые считают себя русскими. «Все предыдущие дискриминационные законы и предложения, например лишать украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт – также направлены против всех русских, живущих на Украине», – считает Шеслер. «По сути, украинские власти проводят политику запугивания русских, чтобы они не смели претендовать на российское гражданство, проживая на Украине. Отсюда – постоянный процесс открытого унижения русского населения страны. Тем самым украинская власть в очередной раз подчеркивает, что не собирается выполнять Минские соглашения, принимать взвешенную позицию по отношению к России, и уважать местных жителей», – заключила собеседница. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России». «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считает себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия... этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины 5 августа 2021, 20:46

Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны «временной историей». «Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает портал Корреспондент.net. Также Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. «Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». На ваш взгляд Что делать проживающим на Украине русским? Уезжать

Оставаться

Также Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Кравчук назвал доверие России своей «самой большой ошибкой» 5 августа 2021, 09:38

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что во время учебы в Москве в 1960-е годы верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой. «Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», – пояснил Кравчук, передает ТАСС со ссылкой на издание «Левый берег». По словам экс-президента, он был убежден, что Россия будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними». «Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», – сказал Кравчук. Ранее Кравчук заявил, что Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать». Украинских спортсменок раскритиковали за слова о дружбе с российскими соперницами 5 августа 2021, 16:33

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые рассказали о дружбе с соперницами из России, нанесли ощутимый удар по международным позициям Украины, заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий. «Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям – в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи», – написал Голобуцкий в Telegram. По его мнению, ответ девушек может привести к тому, что зарубежные страны усомнятся в правдивости заявлений Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву. Также Голобуцкий обратил внимание на то, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке. Ранее украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР). По словам девушек, спорт не имеет никакого отношения к политике. Россиянок Федина и вовсе назвала «лучшими подружками». В Киеве признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС 5 августа 2021, 11:52

Фото: Samuel King Jr./U.S Air/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины из-за «сплошного радиолокационного поля» России должен стать F-15EX американских ВВС, заявил главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось. Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации. Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву. «Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», – пояснил бывший директор «Антонова», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express. Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». В Госдуме ответили назвавшему ошибкой доверие России Кравчуку 5 августа 2021, 14:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о самой большой ошибке на посту главы государства, заявил, что Россию обвиняет лжец. «Смешно слышать такое от человека, который значок с Лениным еще 30 лет назад на пиджаке носил, а также держал его портрет у себя в кабинете и наставлял подчиненных следовать «единственно верному» пути марксизма-ленинизма. А теперь вдруг озарение снизошло: Россия – враг, доверять ей было нельзя, но вот брать от России дешевые энергоносители, финансовую помощь – можно. Вот и получается, что обвиняет нас во всех смертных грехах корыстолюбец и лжец. Впрочем, у экс-президента Украины такая репутация еще с 90-х», – сказал депутат РИА «Новости». Ранее Кравчук заявил, что во время учебы в Москве в 1960-е годы верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой. Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2» 6 августа 2021, 00:28

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время». 4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора 5 августа 2021, 16:12 Текст: Евгения Шестак

Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации «КиевПрайд». Организаторы ЛГБТ-марша «Киев Прайд» опубликовали пост в Instagram, в котором назвали Украину «страной для всех» и обратили внимание на то, что представители ЛГБТ присутствуют во всех сферах жизни украинцев. Также там отмечается, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают участие в боевых действиях против непризнанных народных республик в Донбассе. Представители ЛГБТ-сообщества добавили, что быть гомофобом на Украине означает «идти против собственного государства и поддерживать политику агрессора». Один из подписчиков спросил, почему население Донбасса и русскоговорящие не могут жить «в стране для всех». В ответ на это «КиевПрайд» назвал русский «языком захватчика», который вредит культурному коду Украины. Ранее сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве. Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина 6 августа 2021, 07:37

Фото: Комсомольская Правда/Youtube

Текст: Антон Антонов

Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления. В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости». СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК. Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.