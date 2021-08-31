Россияне завоевали золото и бронзу Паралимпиады в беге на 1,5 км

Российский легкоатлет Антон Кулятин завоевал «золото» Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для спортсменов с нарушением зрения. Российский легкоатлет Федор Рудаков завоевал «бронзу» в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для слепых и слабовидящих.

Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Второе место занял представитель Туниса Руай Жебабли (3.54,55), третьим стал австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69). Россиянин Александр Костин финишировал четвертым (3.55,57), Егор Шаров – пятым (3.56,36), передает ТАСС.

30-летний Кулятин завоевал золотую медаль в свой день рождения. Легкоатлет является мастером спорта международного класса. Россиянин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.

Тем временем российский легкоатлет Федор Рудаков завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для слепых и слабовидящих. Он преодолел дистанцию с личным рекордом за 4 минуты 05,55 секунды. Первое место занял бразилец Ельцин Жак, установивший новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Синя Вада (4.05,27).

27 августа Рудаков выступал в забеге на 5 тыс. метров, однако не сумел финишировать из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Рудаков вышел на финишную прямую на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами. Рудакову 27 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 1,5 тыс. метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5 тыс. метров.

Сборная России сохраняет третью строчку медального зачета, россияне завоевали 21 золотую, 11 серебряных и 32 бронзовые медали. Первое место занимают спортсмены из Китая (54-35-30), на втором месте идет сборная Великобритании (27-21-22).

В прошлую субботу россиянин Александр Яремчук завоевал «золото» Паралимпиады в Токио в беге на 1,5 тыс. метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В тот же день россиянин Александр Костин завоевал «бронзу» Паралимпиады в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

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