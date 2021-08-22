Запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту

Захарова ответила на мнение о «зазеркальности» признания «Дождя» иноагентом

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России), привела в пример меры, которые применяются против иноагентов в США.

Захарова опубликовала в Telegram «для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности , зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об инагентстве», скриншоты и ссылку на сайт FARA – закона об инагентах в США.

«Закон старый – 1938 года, применение свежее. Там и физлица, и юрлица – практически 500 позиций. Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности», – посоветовала она.

«А еще скину вам, любимые отрицатели реальности, ссылку на то, что американская юридическая машина делает с теми, кто этот закон нарушает. Или #ЭтоДругое?», – добавила она.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил , что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти».

Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.