Дело о продаже сертификата о вакцинации возбудили по заявлению продюсера ВГТРК

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту подделки сертификата о вакцинации от коронавируса по заявлению продюсера ВГТРК, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Продюсер ВГТРК заявила в полицию о подделке неизвестным сертификата о вакцинации на имя другой журналистки, с печатями якобы от имени столичной больницы. Сертификат неизвестные пытались сбыть продюсеру», – сообщил источник ТАСС.

По результатам проверки по заявлению продюсера ВГТРК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). По ней человеку, продававшему поддельные меддокументы, грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сегодня утром в МВД сообщили о возбуждении еще одного дела о подделке сертификатов о вакцинации.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочной закупки посредством одного из мессенджеров приобрели сертификат о вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник, а также справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к коронавирусу, оформленную в популярном центре клинической диагностики Москвы. В ходе проверки установлено, что оба документа являются поддельными. Оперативники задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы на Измайловском шоссе», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей на одном из сайтов в интернете за 500 рублей и собственноручно вписывал данные клиента. После этого он через службу доставки или такси отправлял справки покупателю, прилагая к посылке номер своей банковской карты, куда нужно было перевести деньги. За свою работу злоумышленник хотел около 4 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказано в сообщении.

Тем временем в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что полиция провела проверочные закупки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и выявила три случая торговли поддельными справками с отводами к вакцинации от коронавируса и отрицательными тестами на него, возбуждено три уголовных дела.

Также полицейские задержали троих курьеров, которые развозили эти справки покупателям.

В ходе операции, которая проводилась в Красносельском и Фрунзенском районах Петербурга, а также в городе Мурино в Ленинградской области, сотрудники МВД установили, что у задержанных можно было купить поддельную справку об отводе от вакцинации за 1,8 тыс. рублей, а также справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус и об отсутствии контакта с инфицированным за 500 рублей.

«Продолжается расследование, направленное на установление и задержание предполагаемых организаторов незаконного бизнеса», – отметили в главке МВД. Также сотрудники устанавливают все эпизоды торговли поддельными документами.

Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.

Напомним, в среду в МВД рассказали о перекрытии каналов реализации поддельных меддокументов по COVID.