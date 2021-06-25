Мурашко заявил об изменении картины болеющих COVID

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране изменилась картина болеющих коронавирусом: увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет.

«По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 – это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, более 570 тыс. человек в России находятся под наблюдением с коронавирусом или подозрением на него.

«Количество наблюдающихся сейчас пациентов [с коронавирусом или подозрением на него] составляет 570 103 человека», – передает ТАСС слова Мурашко.

«Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии», – добавил он.

По словам министра, больничных коек для пациентов, инфицированных коронавирусом, в России достаточно. «Сегодня развернуто у нас в общей сложности по стране 173 тыс. коек, то есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали в двух регионах задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены», – сказал он.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.

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