|
|
Мурашко заявил об изменении картины болеющих COVID
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране изменилась картина болеющих коронавирусом: увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет.
«По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 – это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, более 570 тыс. человек в России находятся под наблюдением с коронавирусом или подозрением на него.
«Количество наблюдающихся сейчас пациентов [с коронавирусом или подозрением на него] составляет 570 103 человека», – передает ТАСС слова Мурашко.
«Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии», – добавил он.
По словам министра, больничных коек для пациентов, инфицированных коронавирусом, в России достаточно. «Сегодня развернуто у нас в общей сложности по стране 173 тыс. коек, то есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали в двух регионах задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены», – сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край
|
|
Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию».
«Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе.
Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она.
АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР.
«Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями.
Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19
|
|
Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов.
Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться.
«Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог.
Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат.
Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня
Минцифры России планирует к 30 июня закончить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, которые переболели коронавирусом, и предоставить им QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти млн записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», – пояснил Качанов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как получить QR-код для посещения ресторана в Москве.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США
|
|
Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине.
«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.
«Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса
Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных штаммов.
«Обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса», – цитирует ТАСС Максютова.
По его словам, вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, в том числе против штаммов «Дельта» и «Дельта плюс».
«Все мутации, которые вызывают беспокойство, – «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» не попадают в структуру выбранного пептида», – заявил он.
Максютов пояснил, что этот пептид является основой вакцины «ЭпиВакКорона», поэтому он устойчив к изменениям.
Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России. При этом в стране есть как британский (альфа), так и индийский (дельта) штаммы коронавируса, и последний преобладает в Москве.
Минздрав Индии сообщил, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство».
Сообщалось, что умер первый заразившийся штаммом коронавируса «дельта плюс».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации.
Попова назвала адекватными все ограничения в регионах из-за COVID
Ограничения, которые принимаются в регионах России из-за COVID-19, являются адекватной реакцией на складывающуюся ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Никто специально никогда не намерен вводить ограничения, это абсолютно точно. Это реакция на складывающуюся ситуацию. И в регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны. <…> Мы контролируем это», – пояснила Попова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
Она также уточнила, что избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведет к жестким ограничительным мерам. «Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария», – уточнила она, передает РИА «Новости».
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Кроме того, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
В РСТ оценили возможность возврата полной стоимости тура на Кубань
Вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», – цитирует ТАСС Тюрину.
По ее словам, решение о заселении с 1 августа в отели только вакцинированных вызвало у туроператоров вопросы, поскольку невозможно предугадать, как ситуация с пандемией будет развиваться через 5 недель.
При этом она подчеркнула, что многие не успеют к этому сроку получить оба компонента вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю – две вперед.
«То есть, похоже, это просто попытка активизировать вакцинацию, а введут ли озвученную меру с 1 августа реально – покажет время. В любом случае, какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры», – заключила Тюрина.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
В среду в Краснодарском крае также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса
|
|
Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным, поскольку он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По словам представителя ВОЗ, первоначально штамм «дельта» выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах.
«Главное «преимущество» этого штамма – он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2)», – цитирует Сваминатан РИА «Новости».
При этом пациент с таким штаммом может заразить «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек». Сваминатан пояснила, что по этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей.
«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни», – подчеркнула представитель ВОЗ.
Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, для борьбы с штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «Дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в России
В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего, завозной, – приводит слова Даниленко «Фонтанка». – Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии выявлено чуть больше 40 случаев – но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, – отметила Дарья Даниленко. – Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».
Отметим, что в пятницу ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В московском центре для больных коронавирусом произошел пожар
В Москве в центре, переоборудованном для пациентов с коронавирусом, произошел пожар, все люди эвакуированы.
«На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров, сообщает РИА «Новости».
Всего из здания были эвакуированы около 30 человек, возгорание ликвидировано.
Напомним, при пожаре в Областной клинической больнице имени Семашко в Рязани погибли три человека. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Две медсестры до прибытия пожарных оперативно начали тушить возникший пожар в реанимации, в ходе чего одна из них сильно пострадала, у нее 75% ожогов тела.
Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Причиной гибели людей на пожаре стал угарный газ.
Глава Тамбовской области: Третья волна заболеваемости COVID практически накрыла Россию
|
|
Ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье, и делается это на основе коллегиальных обсуждений, рассказал газете ВЗГЛЯД глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
«К сожалению, коронавирус оказался более коварным, чем мы ожидали. Уже третья волна заболеваемости практически накрыла Россию. Люди болеют еще тяжелее. И снова приходится вводить ограничения, потому что процент вакцинированных пока мал» - заявил Никитин.
По словам главы региона, в Тамбовской области привито 31,2% подлежащего вакцинации населения, а в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в том числе масочного режима и социального дистанцирования.
«Возобновлены проверки соблюдения ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, объектах торговли, промышленности и транспорта, в банках и финансовых учреждениях. Все социальные учреждения и детские лагеря работают в закрытом режиме. Массовые мероприятия рекомендовано проводить с ограниченным количеством участников, только на открытом воздухе и при неукоснительном соблюдении мер безопасности», – рассказал губернатор.
Он отметил, что «ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье. И делается это на основе коллегиальных обсуждений».
«Я очень рассчитываю, прежде всего, на сознательность в отношении вакцинации каждого жителя области и на готовность сферы здравоохранения к всеобщей прививочной кампании. Но в конечном итоге все зависит от развития ситуации с распространением заболевания», – сказал Никитин.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз объяснил газете ВЗГЛЯД нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе.
В регионах России стали вводить разные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. В Бурятии в связи с коронавирусом с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочие дни. Система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье и Москве.
В Индии умер первый заразившийся штаммом коронавируса «дельта плюс»
В индийском штате Мадхья-Прадеш впервые умер человек, заболевший штаммом коронавируса «дельта плюс».
«На данный момент в Мадхья-Прадеше обнаружено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса «дельта плюс». Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант «дельта плюс», получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», – заявил министр штата Вишвас Саранг, сообщает РИА «Новости».
Представитель местных властей рассказал, что смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом «дельта плюс» стало известно после проведения анализов. По его словам, у мужа погибшей ранее был положительный тест на коронавирус, а спустя время он получил две дозы вакцины, погибшая не была привита.
«Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту «дельта плюс», и отчеты об их контактах являются отрицательными», – добавил Саранг.
Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса («Дельта») получил распространение почти в 90 странах мира. Между тем вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России пока нет наиболее опасного штамма коронавируса дельта плюс».
Напомним, новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью.
Попова назвала необходимый срок для выработки антител после «Спутника Лайт»
После вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая – нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно внимательно относиться к своему здоровью.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса.
Разработчик допустил поступление в оборот препарата от COVID в виде жвачки
Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
«Работа идет», – сказал Борисевич, отвечая на вопрос, идет ли работа над этой формой вакцины по графику, передает РИА «Новости».
Борисевич не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. «Посмотрим по качеству», – добавил он.
Напомним, что 18 июня Минобороны России приступило к разработке нового препарата против коронавируса в виде жевательной резинки.
В Египте назвали сроки начала вакцинации «Спутником V»
Применение российской вакцины «Спутник V» от нового коронавируса в Египте начнется со следующей недели, сообщили в министерстве здравоохранения и народонаселения страны.
«Сегодня в Египет прибыла первая партия препарата «Спутник V», она поступит в центры вакцинации в течение нескольких дней, и на следующей неделе, ориентировочно, начнется ее использование», — сообщил источник агентства. Как указали в ведомстве, «вакцинация доступна всем египетским гражданам и проживающим здесь иностранцам после регистрации на сайте Минздрава». Врач должен провести осмотр пациента и в зависимости от состояния его здоровья и наличия у него хронических заболеваний определить, какую именно вакцину ему лучше сделать», – отметили в министерстве, передает ТАСС.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Ране власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.