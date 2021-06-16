В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам мирных жителей

Протасевич заявил, что Польша «взяла в заложники» его родителей

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске заявил, его родителей «держат в заложниках» в Польше. По его словам, они находятся в стране в условиях «информационного вакуума».

Он отметил, что у него нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил, передает БелТА.

«Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу», – сказал он.

Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». Также он отметил, что «никого не предает и не сдает». «Я помогаю следствию и помогаю своей стране. И намерен помогать дальше», – заявил он.

По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой. «Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно», – ответил он.

Он добавил, что искренне уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко как человека, «который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор». «Но я не буду сторонником президента», – добавил он.

Кроме того, Протасевич заявил, что дает официальные показания только представителям Следственного комитета республики.

«Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии», – сказал он.

Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.

Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.