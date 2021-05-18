В Германии сообщили, от чего зависит завершение строительства «Северного потока – 2»

Вопрос достройки «Северного потока – 2» зависит исключительно от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов у строителей есть, заявил глава минэкономики Германии Петер Альтмайер.

«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и это (завершение проекта) зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», – сказал Альтмайер, передает ТАСС.

От прогнозов на этот счет он отказался.

Альтмайер также предположил, что вопрос о том, будет ли завершен «Северный поток – 2», возможно, будет решен в следующие 12 месяцев. Он добавил, что правительство ФРГ «успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи», передает РИА «Новости».

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что российские суда-трубоукладчики – «Фортуна» и «Академик Черский» – способны закончить работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в течение одного-двух месяцев.

В понедельник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии разрешило начать в мае строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.