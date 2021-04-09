Полиция Северной Ирландии разогнала манифестантов водометами

Сотрудники полиции Северной Ирландии в четверг применили водометы для разгона манифестантов на улицах Белфаста, свидетельствует материал телеканала Sky News.

В ответ на применение водометов демонстранты стали бросать в правоохранителей петарды. Как отмечает PA media, к месту событий стянуты подразделения полиции по борьбе с протестами, а также полицейские со служебными собаками, передает ТАСС.

На фоне беспорядков в экстренном порядке работу возобновила Ассамблея Северной Ирландии, несмотря на то, что формально парламентские каникулы по случаю Пасхи должны были продлиться до 12 апреля. Законодательный орган, места в котором практически поровну разделены между юнионистами и республиканцами, в четверг принял совестное заявление, осуждающее насилие и призывающее к мирному разрешению противоречий.

Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном. По оценкам полиции, такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы.

Причиной беспорядков стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии «Шинн фейн» за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса. В июне 2020 года около 2 тыс. человек включая вице-президента «Шинн фейн» и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. При этом согласно действовавшим правилам, на похороны не могли прийти более 30 человек.

Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно этому документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад и положившее конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами. По мнению последних, этот протокол грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.

Всего в результате беспорядков, во время которых стражей порядка закидывают камнями и пиротехническими изделиями, ранения получили более 50 полицейских. По данным правоохранительных органов, в протестных акциях принимают участие в основном молодые люди. По итогам волнений были задержаны десять человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.

Волнения стали предметом телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его ирландского коллеги Михола Мартина. Политики призвали к спокойствию в Северной Ирландии. Они подчеркнули, что «насилие недопустимо», договорившись, что правительства двух стран «продолжат находиться в контакте» по этой теме.

Напомним, с 16 октября 2020 года власти Северной Ирландии ввели жесткий карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса.

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