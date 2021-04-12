Израильский эксперт предположил причины атаки на ядерный объект в Иране

«Визит министра обороны США в Израиль и инцидент в Натанзе могут рассматриваться как звенья одной цепи. Израиль не заинтересован в том, чтобы Штаты пошли на какие-либо уступки Ирану по ядерной сделке», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя вероятные причины аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз.

«Иран является нашим основным врагом, в задачу которого входит уничтожение Израиля. Они неоднократно повторяли, что Израиль – это раковая опухоль на теле арабских народов. Поэтому мы вынуждены обороняться, что мы и делаем на протяжении 73 лет», – сказал экс-консул посольства Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер. При этом эксперт подчеркнул, что факт причастности Израиля к этому инциденту пока не доказан.

«Тем не менее атака на иранский ядерный объект могла быть совершена с целью устрашения Тегерана. Иногда мы вынуждены защищаться, нападая на дальних подступах. Мы обязаны это делать. При этом мы не угрожаем Ирану полным уничтожением государственности. Но если мы можем каким-то образом остановить ядерную программу Ирана – нашим руководством будут предприняты соответствующие шаги», – указывает Векслер.

Собеседник также предположил, что на подобный шаг Израиль могли подтолкнуть и внутриполитические причины. «В связи с тем, что наш премьер Нетаньяху после четвертых подряд выборов все никак не организует новое правительство, в стране ходят разные слухи. Он вполне мог пойти на такой шаг, однако я не могу этого утверждать на 100%», – отметил эксперт.

Политолог также добавил, что инцидент может быть связан с желанием Израиля воспрепятствовать диалогу между США и Ираном. «Когда в Вашингтоне сменилось руководство, Белый дом стал относиться к Тегерану не так жестко, как при Дональде Трампе, – напомнил собеседник – И в этой связи воскресный визит министра обороны США в Израиль и инцидент в Натанзе могут рассматриваться как звенья одной цепи. Израиль не заинтересован в том, чтобы Штаты пошли на какие-либо уступки Ирану в вопросах развития ядерной программы».

Векслер также не исключает, что Иран действительно способен отомстить за этот инцидент. «Приблизительно с 1979 года Иран открыто заявляет, что Израиль должен быть уничтожен. А после наших защитных действий они пугают нас угрозами отмщения. Я думаю, что они могут что-то предпринять в скором времени. Но мы привыкли с этим жить и вести себя осторожно», – резюмировал политолог.

Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.

В свою очередь иранские власти обвинили Израиль в причастности к инциденту на ядерном объекте в Натанзе и пообещали своевременно отомстить за эту атаку.

Представители разведок США и Израиля подтвердили, что в случившемся «сыграл роль Израиль».

Между тем глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с Ираном и его «сателлитами», а также с наращиванием Ираном вооружений является «огромной задачей».